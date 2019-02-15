الان تتابع تدابير للحماية من التعقب على فيسبوك والإنترنت والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
قالت بوابة حماية المستهلك “موبيل زيشر.دي” الألمانية إن شبكة فيس بوك تستخدم أدوات لتعقب مستخدميها مثل زر “Like” وخدمة التحليل “Analytics”.
ولمنع تعقب النشاط على شبكة فيسبوك والإنترنت يمكن للمستخدم الاعتماد على البرنامج الإضافي Privacy Badger، المتوفر على غوغل كروم، وأوبرا، وفايرفوكس.
ويمكن للمستخدم الاعتماد على أداة فايرفوكس “Container”، التي تعزل استخدام الأعضاء المسجلين دون تقييد استخدام خصائص فيسبوك.
وبالنسبة لبرامج التراسل الفوري أشارت البوابة إلى العديد من البرامج مفتوحة المصدر، التي تتعامل مع بيانات المستخدم بعناية. وتنصح باستخدام التطبيقات البديلة لـ واتس آب، ومسنج،ر وسينغال، وثريما، وواير، التي تتوفر لأندرويد، و آي أو إس، ولسطح المكتب.
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