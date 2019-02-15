الان تتابع توجه أميركي لتغريم «فيسبوك» مليارات الدولارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الحكومة الأمريكية وشركة فيسبوك تتفاوضان على تسوية بشأن قصور لدى الشركة فيما يتعلق بحماية الخصوصية، وهو ما قد يلزم شبكة التواصل الاجتماعي بدفع غرامة بمليارات الدولارات.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشر أمس الخميس، عن شخصين قالت إنهما مطلعان على الأمر إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وفيسبوك لم تتفقا بعد على مبلغ محدد.

وسجلت فيسبوك إيرادات في الربع الرابع بلغت 16.9 مليار دولار وأرباحاً قدرها 6.9 مليار دولار.وتحقق لجنة التجارة الاتحادية فيما جرى الكشف عنه من أن فيسبوك شاركت بشكل غير سليم معلومات تخص 87 مليونا من مستخدميها مع شركة “كمبردج أناليتيكا” البريطانية للاستشارات، المفلسة حاليا.

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ويركز التحقيق على ما إذا كانت مشاركة البيانات مع “كمبردج أناليتيكا” ومشكلات أخرى تتعلق بالخصوصية قد انتهكت اتفاقاً مع لجنة التجارة الاتحادية يعود لعام 2011 ويهدف لحماية خصوصية المستخدمين.

وربما تدفع التسوية النهائية أيضاً نحو تغييرات في طريقة عمل الشركة ورفضت “فيسبوك” التعليق بشكل مباشر على تقرير واشنطن بوست.

وقالت متحدثة باسم الشركة نعمل مع لجنة التجارة الاتحادية وسنواصل العمل مع لجنة التجارة الاتحادية كما رفضت لجنة التجارة الاتحادية التعليق.

كانت أكبر غرامة فرضتها اللجنة بخصوص قصور يتعلق بالخصوصية 22.5 مليون دولار على غوغل التابعة لشركة ألفابت في 2012. وفرضت اللجنة غرامات أكبر لكن لأسباب أخرى.