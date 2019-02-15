شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع عسكرية من قبضة الحوثيين بصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وحدات من الجيش اليمنى، الخميس، من تحرير مواقع عسكرية بمحافظة صعدة، خلال عملياتها العسكرية ضد مليشيات الحوثى المدعومة من إيران.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) عن مصدر عسكرى قوله إن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير مربع شاجع ووادى الأشر وحصن الحماد فى منطقة الرزامى بمحافظة صعدة، ما أسفر مقتل القيادى الحوثى فى جبهة الرزامى أركان مهدى الجبرى "الملقب بـأبو حمزة"، فيما تواصل وحدات الجيش تقدمها فى عدد من جبهات محافظة صعدة لتحريرها من مليشيات الحوثي.

كما تمكنت قوات الجيش اليمنى من التوغل إلى قلب تمركز المليشيات الحوثية فى بنى معين بجبهة رازح بمحافظة صعدة خلال عملية هجومية نوعية وكبدتها خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.