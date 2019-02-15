ولى عهد أبو ظبى يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا سبل تعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتى محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفى اليوم مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى، علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا أيضا، خلال الاتصال الهاتفى، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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