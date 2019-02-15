شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المغربى: علاقاتنا مع دول منطقة الخليج قوية وتاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، إن العلاقات بين المغرب ودول منطقة الخليج، وتحديدا مع السعودية والإمارات، قوية وتاريخية ولها جذور.

وأوضح بوريطة - فى تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الخميس/ - أن سفيرى المغرب فى السعودية والإمارات قدما إلى الرباط لحضور اجتماعات، وعادا إلى مقر عملهما فى الرياض وأبوظبى، مشيرا إلى أن استدعاء السفراء فى المغرب يتم وفق تقاليد الدبلوماسية المغربية، حيث يتم استدعاؤهم لأسباب واضحة وعبر إخبار الدولة المضيفة.

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