- 1/2
- 2/2
كان المتحدث باسم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس قد قال في بيان مساء يوم الأربعاء إن قوات أمريكية ليبية مشتركة "قصفت" موقعا يتمركز به عدد من أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري، بحسب رويترز.
© AFP 2018 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
لكن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، المسؤولة عن القوات الأمريكية في المنطقة، قالت إنه رغم دعم الولايات المتحدة لما تصفها بجهود الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في مكافحة الإرهاب، إلا أن القوات الأمريكية لم تشارك في الغارة.
وقالت في بيان:
القيادة الأمريكية في أفريقيا لم تشارك في الغارة التي جرى الإبلاغ عنها على موقع للقاعدة في أوباري في ليبيا يوم الأربعاء 13 فبراير 2019.
وأضافت "القيادة الأمريكية في أفريقيا لم تشن أي ضربات جوية في ليبيا في 2019".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأمريكي ينفي المشاركة في غارة على موقع للقاعدة في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.