شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف تفاصيل جريمة «محكمة جازان».. خرج يتوضأ فتلقى رصاصتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

كشفت مصادر تفاصيل الجريمة التي وقعت أمام مجمع محاكم جازان بين شخصين من أسرة واحدة.

وأوضحت المصادر أن المسن الذي تعرض لطلقة نارية كان موجوداً مع الجاني داخل المحكمة قبل وقوع الجريمة.

وقال شهود عيان: “حضر المجني عليه وقريبه الجاني إلى مجمع محاكم جازان بمدينة جازان، وذلك لحضور الصلح بينهما من قبل الموظفين المختصين، وبدأت بوادر القبول، ولكن سرعان ما سحب الجاني أوراقه كاملةً، وخرج غاضباً من المكتب”.

وأشاروا إلى أن المجني عليه مكث في المكتب لاستكمال محضر رفض الصلح، وخرج ليتوضأ، وعند خروجه من المبنى تهجم الجاني بسلاحه عليه، وأطلق عليه رصاصتين من مسدسه.

وبادر الموجودون بنقل المسن المصاب إلى المستشفى، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، والتي بدورها ألقت القبض على الجاني فوراً، وأودعته التوقيف رهن التحقيقات.