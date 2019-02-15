شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: إجماع في مؤتمر «وارسو» على مواجهة الخطر الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير: إن المشاركين في مؤتمر وارسو أكدوا أن أكبر التحديات هي مواجهة دور إيران الهدام في المنطقة.

وأضاف الجبير، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “حضرت مؤتمر وارسو حول مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، وأجمع الجميع بأن التحديات التي تواجهنا يتصدرها الدور الايراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة”.

وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية على موقف الرياض الثابت من القضية الفلسطينية والمستند على مبادرة السلام العربية.

وأضاف الجبير في تغريدة أخرى: “تناول مؤتمر وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية”.

يذكر أن نحو 60 دولة شاركت في المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة واحتضنته العاصمة البولندية وارسو، أمس الخميس.