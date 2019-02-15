الان تتابع المملكة بالألوان الطبيعية.. لاعبات “جدة يونايتد” إلى العالمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

بينما تسدد الفتاة روان جمال العامودي البالغة من العمر 22 عاما، هدفا رائعا في السلة مرتدية قميص فريقها جدة يونايتد الخمري اللون، تتذكر منذ سنوات السبب الرئيسي الذي دفعها إلى الاشتراك مع فريق كرة السلة في المملكة العربية السعودية، إذ كانت الشابة في صغرها مليئة بالطاقة والحماس، لذا قررت والدتها أن توجه طاقة ابنتها إلى الرياضة.

واستطاعت العامودي، وفقا لحوارها مع قناة سي إن إن، منذ اشتراكها بالفريق في عام 2008، تفريغ طاقاتها بأسلوب إيجابي، بل واستطاعت “تقوية شخصيتها” أيضا، وتحلم روان اليوم بتحقيق “العديد من الإنجازات” والاشتراك في مسابقات وبطولات عالمية.

وتشارك مؤسسة فريق “جدة يونايتد”، لينا الميعنا، حلم اللاعبات في فريقها بالتنافس مع فرق أخرى في بطولات عالمية، إذ سعت في عام 2003 إلى تحويل حبها لكرة السلة إلى فريق فعال على أرض الواقع، وذلك بعد تخرجها من المدرسة، حيث لاحظت عدم “مظلة معينة” للاعبات كرة السلة في جدة.

واشترك الفريق في عدد من المباريات المحلية داخل جدة والسعودية منذ تأسيسه، إلا أنه انضم أيضاً إلى عدة مباريات ودية سنوية في بلدان عربية وغربية مختلفة بهدف “بناء جسور من التواصل” بين السعودية والدول الأخرى و”لتغيير الصورة النمطية للمرأة السعودية وخاصة ما قبل الإعلان عن رؤية 2030″.

وتتذكر الميعنا الطريق الطويلة التي قطعها الفريق منذ تأسيسه، من خلال تسليط الضوء على صعوبة إيجاد “كوادر رياضية ومدربات بمستوى عال”، إلا أنها تؤكد أن الوضع اليوم “بات أسهل” على حد تعبيرها، بسبب اهتمام الحكومة السعودية بالرياضة.