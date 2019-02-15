شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية المغرب: العلاقات مع المملكة والإمارات تاريخية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أن سفيري المغرب في المملكة العربية السعودية والإمارات قدما إلى المغرب لحضور اجتماعات وعادا إلى مقر عملهما في الرياض وأبوظبي.
وأضاف، بوريطة في ندوة صحافية عقدها، أمس الخميس، مع وزير الخارجية الإسباني في الرباط، أن استدعاء السفراء في المغرب يتم وفق “تقاليد الدبلوماسية المغربية”، حيث يتم استدعاؤهم لأسباب واضحة وعبر إخبار الدولة المضيفة.
وبين رئيس الدبلوماسية المغربية أن العلاقات بين المغرب ومنطقة الخليج، وتحديداً مع المملكة والإمارات، “قوية وتاريخية ولها جذور”.
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