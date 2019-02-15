شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. «الأرصاد» تتوقع أمطاراً رعدية وغباراً في 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقلبات جوية، على عدة مناطق، خلال اليوم الجمعة – بمشيئة الله – تتمثل في هطول أمطار رعدية، ونشاط للرياح والغبار؛ مما يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الجوية، حسبما أعلنت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كذلك تشمل الحالة الجوية، مرتفعات نجران والمدينة المنورة تمتد إلى مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.