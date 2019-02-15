اغتيال خاشقجي.. نشر صورة «الشريك المحلي» وأنباء عن حرق الجثمان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نشرت وسائل إعلام تركية - اليوم الخميس - صورةً رجل قُدّم على أنّه "شريك محلّي" يُشتبه بأنه ساعد العناصر السعوديين في التخلص من جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في أكتوبر في قنصلية بلاده في اسطنبول.

ونشرت قناة "إن تي في" الإخبارية ومواقع إخبارية عدة صورتين تُظهران رجلاً يرتدي سروال جينز ومعطفًا أسود ورأسه مغطى، قُدّم على أنه "شريك محلّي" لقتلة خاشقجي.

ووردت هاتان الصورتان التي لا يمكن التعرف على وجه الشخص فيهما، في تقرير سنوي لشرطة إسطنبول، بحسب قناة "إن تي في".

وفي الصورتين اللتين أخذتا من تسجيلات كاميرات المراقبة، يسير الرجل في الشارع إلى جانب عنصر سعودي ارتدى ملابس خاشقجي بهدف الإيحاء بأنّ الصحفي غادر القنصلية وهو على قيد الحياة.

وأعلنت الرياض في أكتوبر الماضي، أنّ جثة خاشقجي التي لم يُعثر عليها حتى الآن، سلّمها القتلة إلى "شريك محلّي"، ومنذ ذلك الحين لم تكفّ تركيا عن مطالبة السلطات السعودية بكشف هويته.

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وأثارت جريمة قتل خاشقجي موجة تنديد دولية وأساءت كثيرًا إلى صورة المملكة، وبخاصةً إلى صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وخاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست"، كان ينتقد كثيرًا ولي العهد السعودي، لكنّ "الأخير" ينفي أي تورط له في الجريمة.

وبعد أن نفت الرياض في البداية الجريمة، قدّمت روايات متضاربة وتقول حاليًّا إنّ العملية نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكن السلطات على علم بها.

وفي تقريرها السنوي الذي نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء، تشير شرطة إسطنبول إلى وجود فرن كبير في مقرّ إقامة القنصل القريب من البعثة الدبلوماسية، ويمكن أن تبلغ حرارة هذا الفرن ألف درجة مئوية.

وتحدثت وسائل إعلام تركية عدة عن فرضية أن تكون جثة خاشقجي التي قُطعت بعد الجريمة، أُحرقت في هذا الفرن.