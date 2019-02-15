منذ 40 عاما يحتفلان بـ"الفلانتين" بالطريقة ذاتها

لم تختلف بطاقة عيد الفلانتين منذ زواجهما من 40 عامًا، حيث بدأ كين مايرز الذى يبلغ من العمر 78 عامًا، من زواجهما بتقديم نفس بطاقة عيد الفلانتين كل عام ويضيف إلى البطاقة المزيد من العبارات القصيرة التي تنم عن حبه لزوجته، وتذكرها بالعديد من الذكريات الجميلة معه.

وكان مايرز قد عمل كمصمم للبطاقات في السبعينيات من القرن الماضي، وصمم بطاقة الفلانتين بنفسه ليكتب فيها كل عام شعوره تجاه زوجته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، إضافة إلى تصميم البطاقات، امتهن "مايرز" كتابة الروايات حيث أنتج 27 رواية رومانسية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

يحتفل الزوجان بعيد الحب كل عام بطريقة بسيطة حيث حيث يتناولان وجبة العشاء سوية ويتبادلان البطاقات.