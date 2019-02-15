للحفاظ على ورد الفلانتين لفترة طويلة.. اتبعى 8 نصائح

تعتبر باقة الورد من الهدايا التى يفضلها الكثير من الأشخاص، والمرتبطة بالمناسبات السعيدة، وآخرها الاحتفال بالفلانتين، وللحفاظ على الزهور لفترة طويلة، يجب اتباع بعض النصائح التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "wikihow".

طرق الحفاظ على الزهور:

- اضيفى مكعبات الثلج فى الزهرية قبل إضافة الزهور.

- تغيير الماء يومياً بانتظام.

- التخلص من الأوراق الذابلة بالورد.

- أضيفى ملعقتان من السكر، خل التفاح، على ماء الزهرية.

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- الاعتناء بسيقان الزهور، من خلال تقليم النهايات صغيرة.

- مراقبة درجة حرارة الزهرية، فإذا كان الجو حارًا جدًا أو باردًا جدًا في المكان الذي وضعت فيه الزهور المقطوفة، فستتم عملية التذويب بسرعة أكبر، لذلك يفضل وضع الزهرية فى مكان متوسط الحرارة.

- يجب استخدام المقص المنزلي لقطع النباتات، وذلك للحفاظ على قدرة الزهور على امتصاص الماء.

- استخدام المواد الحافظة، والتى تساعد على تزويد الزهور بالعناصر المغذية، حتى تصبح مزهرة لفترة طويلة.