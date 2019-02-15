أول رئيس لفيس بوك منتقدا أمازون: لا تهتم بخصوصية مستخدميها

زعم شون باركر أول رئيس لموقع فيس بوك أنه لا يوجد "حد أقصى" لمقدار البيانات التى تحصل عليها شركة أمازون، محذرا المستخدمين من إمكانية استخدام هذه البيانات ضدهم فى المحاكم.

وتشمل ادعاءات باركر، الذى شارك فى تأسيس خدمة "نابستر" الشهيرة للموسقى، بعض المزاعم بأن المساعد الشخصى أليكسا يستمع إلى المحادثات الخاصة حتى عند وقف تفعيله.

وأوضح باركر فى مقابلته مع شبكة CNBC الأمريكية أن أمازون لا تحمى خصوصية مستخدميها، إذ قال: "إذا كنت تجرى محادثة أمام جهاز يدعم اليكسا فإن أمازون لا تضمن لك أى خصوصية".

ولم يكن رئيس فيس بوك السابق هو الوحيد الذى أنتقد أمازون بسبب عدم قلقها بشأن خصوصية المستخدم، ففى مارس 2018 أفاد مستخدم فى ولاية أوريجون يدعى دانييل أن جهاز "إيكو" التابع لأمازون والمدعوم بالمساعد الصوتى اليكسا، سجل بعض محادثاته الخاصة وأرسلها إلى بعض جهات الاتصال دون علمه، ولم يعرف سوى عند اتصال أحد أصدقائه به يخبره بتلقيه المحادثة الخاصة، ليدرك وقتها أن الجهاز نقل عن طريق الخطأ محادثة خاصة.