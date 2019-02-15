بمجرد حضن.. اعرف التغيرات الهرمونية والعصبية اللى هتحصلك لو لسة أب جديد

الأمومة هى المشاعر الجميلة التى تنتظرها أى فتاة، فقد أثبتت الدراسات أن الأمومة تغير البنية العقلية والنفسية والسلوكية للمرأة، وذلك من خلال دراسات على بنية ووظيفة المخ عند النساء، ليست التغيرات على الأم فقط ولكن بعض الدراسات أثبتت أن الأبوة تغير من حياة الرجل.

وفقا لما ذكره موقع livescience، فإن رعاية الطفل تعيد تشكيل دماغ الاب مما يجعله يظهر نفس أنماط المشاركة المعرفية والعاطفية التى تظهر فى الأمهات، وهذا ما أثبتته إحدى الدراسات الحديثة.

وجد الباحثون أن الرجال يخضعون أيضا لتغييرات هرمونية عندما يصبحون آباء، وأظهرت الدراسات التى أجريت على الحيوانات والناس أن الآباء الجدد يعانون من زيادة فى هرمون الاستروجين والأوكسيتوسين والبرولاكتين والجلوكوكورتيكويد.

Advertisements

وقال الباحثون إن الاتصال بالأم والطفل يعمل على التغيرات الهرمونية لدى الآباء، ويقول الباحثون إن الآباء الذين يظهرون مزيدا من المودة تجاه أطفالهم يميلون أيضا إلى الحصول على مستويات أعلى من الأوكسيتوسين.

كما تعمل الأبوة على انخفاض هرمون التستوستيرون عند بعض الرجال، ويقول الباحثون إن ذلك يجعل الآباء أقل عدوانية ويجعلهم أقرب إلى أطفالهم، واتصال الأب بالرضيع يعدل أنظمة الغدد الصماء.

الأبوة تؤثر ايضا على مستوى الخلايا العصبية، فولادة طفل تعمل على تطوير خلايا عصبية جديدة في دماغ الآباء ، وظهر ذلك فى دراسة على الحيوانات، كما يقول الباحثون إن هذه الخلايا العصبية الجديدة قد تتطور استجابة لما يسميه العلماء بالثراء البيئي ، أي البعد الجديد الذي يجلبه الطفل إلى حياة والده.