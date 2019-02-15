ناسا تنشر آخر صورة التقطها مسبارها المفقود على المريخ

أعلنت وكالة ناسا الفضائية نهاية مسبار Mars Rover Opportunity، بعد ثمانية أشهر من احتجازه فى عاصفة ترابية ضخمة على سطح المريخ.

ووفقاً لصحيفة مترو البريطانية، كشفت ناسا عن الصورة الأخيرة التى التقطها المسبار المأساوى، الذى احترق على أرض الكوكب الأحنر، ليعطى للبشرية لمحة عن المصير القاتم الذى طاله.

وتُظهِر الصورة السماء المظلمة، مما يبين الظروف التى تعرض لها المسبار قبل فقدان الاتصال به، ورجح علماء ناسا، أن سبب موت المسباريرجع إلى أن العاصفة قد تسبت فى بقاء الكثير من الغبار على الألواح الشمسية الخاصة بالمسبار، حيث لم يتمكن من شحن بطارياته للاتصال بالأرض.

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وقال مدير وكالة ناسا جيم بريدنشتاين: "بعد أكثر من 800 محاولة للاتصال بـ Mars Rover Opportunity ، نعلن اليوم نهاية مهمة المريخ الناجحة".

وأضاف "لقد تواصلت المركبة التى تعمل بالطاقة الشمسية مع الأرض فى 10 يونيو 2018 ، حيث كانت عاصفة ترابية تغطّى الكوكب الأحمر ".

وكانت المركبة التى استهدفت استكشاف الكوكب الأحمر لمدة 90 يومًا، قد تجاوز عمرها الافتراضى 14 عامًا.