شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا هاتفياً علاقات الصداقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، اتصالاً هاتفياً من جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة.

وبحث سموه ورئيس الوزراء الإيطالي علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة. كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.(وام)

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