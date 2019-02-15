«مفوضية الشارقة» تعلّم منتسباتها مهارات الكتابة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاونت مفوضية مرشدات الشارقة مع مؤسسة فن، بمشاركة 20 من المرشدات، والمرشدات المتقدمات بالمخيم الشتوي فن - تاستيك، لتعزيز مهارات المنتسبات في مختلف المجالات الإبداعية، من خلال برنامج يشمل تعريفهن بالتمثيل وكتابة السيناريوهات من قصة معينة، وتعليمهن الفرق بين السيناريو المسرحي والسينمائي، فيما تطلعهن الورشة الثانية على طرق تنسيق الزهور.

استهدفت ورشة «كتابة السيناريو والتمثيل» المرشدات، حيث تضمنت عدداً من الجلسات الحوارية، التي ركزت على طرق وأدوات كتابة سيناريو بالاستناد إلى قصة جاهزة، والفرق بين السيناريو المسرحي والسينمائي، إضافة إلى التدريب على الأداء التمثيلي. فيما استهدفت ورشة «تنسيق الزهور» المرشدات المتقدمات، حيث بينت طرق تنظيم باقات الزهور وتنسيقها، إضافة إلى تعليم المنتسبات كيفية تنظيف الزهور وإعدادها للترتيب في مزهرية، إلى جانب إطلاعهن على أنواع عدد من الزهور ومواسمها المختلفة.

وقالت شيخة الشامسي، مديرة مفوضية مرشدات الشارقة: شاركت المفوضية خلال المخيم الشتوي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة فن بعشرين من المرشدات والمرشدات المتقدمات، للاستفادة من البرنامج الثري الذي يهدف إلى النهوض بالفتيات، عبر رفدهن بالأدوات والمهارات اللازمة لكتابة النصوص، والتمثيل، وتنسيق الزهور، لتنمية مواهبهن في هذه المجالات التي قد تتحول إلى شغف، وبالتالي إلى مهنة حياتية في المستقبل.

وأضافت الشامسي: تكتسب المنتسبات عبر الفعاليات والأنشطة، التي تحتوي على برامج متنوعة وغنية، العديد من المهارات الحياتية، إذ توفر لهن هذه الأنشطة بيئة حاضنة لمواهبهن، وتتيح لهن ممارسة العديد من التجارب العملية، التي تصقل مهاراتهن، فضلاً عن الطبيعة التشاركية التي تصاحب الفعاليات، الأمر الذي يعزز من بيئة العمل ضمن نطاق الفريق الواحد، ويرفع الروح التنافسية لديهن بما ينسجم مع استراتيجيتنا الرامية إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، من خلال تنمية مواهب الفتيات في مختلف الفضاءات الإبداعية.