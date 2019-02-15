«زايد للكتاب» تعلن القائمة القصيرة لفرعي الثقافة العربية في اللغات الأخرى والنشر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة القصيرة لدورتها الثالثة عشرة لفرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى، وفرع النشر والتقنيات الثقافية.

وتضم القائمة في الفرع الأول دراستين: «أوروبا والجغرافيّون العرب في القرون الوسطى»، للباحث جان شارل دوسين من فرنسا، الصادرة عن منشورات المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا، 2018، و«ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين: قراءات تناصيّة»، للأكاديمي ريتشارد فان لووين من هولندا، الصادرة عن دار بريل للنشر، 2018، وتضم أيضاً كتاب «الانكشاف في الموروث السردي العربي» للباحث البريطاني فيليب كينيدي، الصادر عن دار نشر جامعة أدنبرة، 2016. أمّا عن فرع النشر والتقنيات الثقافية، فتضم القائمة القصيرة كلاً من دار المشرق - لبنان، والمركز العربي للأدب الجغرافي الإمارات، ومنشورات الجمل، والمؤسّسة العربية للدراسات والنشر - لبنان.

يذكر أنّ فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى استقبل 64 مشاركة هذا العام، بينما استقبل فرع النشر والتقنيات الثقافية هذا العام 24 مشاركة.