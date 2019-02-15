النعيمي: شهر الابتكار دليل على اهتمام القيادة بتعزيز الإبداع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أن «شهر الابتكار»؛ إحدى أكبر مبادرات الابتكار في العالم، وتنظمه دولة الإمارات تماشياً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2021، بجهود موحدة من الحكومة والقطاع الخاص والأفراد، للمساعدة على نشر ثقافة الابتكار في الدولة، وتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار.

وقال سموّه، إن تخصيص مبادرة للابتكار في دولة الإمارات، يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالكادر البشري لتشجيعه على الإبداع ووضع أفكار ومقترحات ابتكارية، يكون لها أثر كبير في العمل المؤسسي والإنساني، وتحقيق أهداف مستدامة نسعى عبرها لنكون الدولة التي تهتم بابتكارات جديدة من أفكار أبنائها، تخدم النهضة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والعالم، وتعمل على تنفيذها.

جاء ذلك خلال تفقد سموّه، يرافقه سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، منصة أسبوع عجمان للابتكار التي يشرف عليها «برنامج عجمان للتميز»، في المجلس التنفيذي، ضمن فعاليات شهر الابتكار تحت عنوان: «الإمارات تبتكر»، وتشارك فيه جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وبعض المدارس، لعرض آخر ابتكاراتهم ومشاريعهم التقنية التي تخدم المجتمع.

وأثنى سموّه على جهود أبناء الوطن الذين حققوا الكثير من الإنجازات والابتكارات، مؤكداً قدرتهم على تنفيذ توجيهات قيادتهم، وبذل الجهود في سبيل مزيد من الابتكارات، لتطوير العلوم كافة.

وأشاد سموّه خلال الجولة بما تضمنته المنصة من مبادرات وأفكار وإبداعات مبتكرة ومتنوعة، تخدم مختلف القطاعات، وتقدم حلولاً مبتكرة للخدمات في المستقبل.

ورافق صاحب السموّ حاكم عجمان، وسموّ ولي عهده، خلال الجولة، الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، والدكتور المهندس سعيد المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ورؤساء الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية المشاركة ومديروها، وطارق بن غليطة، مدير مكتب سموّ الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، المدير العام للتشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.

وتفقد صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد، وسموّ ولي عهده، جميع الأجنحة والمنصات الخاصة بالدوائر الحكومية، واستمعا إلى شرح وافٍ من المسؤولين والقائمين عليها، لأهم الابتكارات، ومدى الاستفادة منها، وأهميتها وأهدافها وفوائدها.

ودشن سموّه عدداً من ابتكارات تلك الجهات، من بينها للقيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «الزيارة عن بُعد لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية»، التي تأتي بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، وفي إطار تطبيق رؤية الإمارات 2021، وتحقيقاً لأهدافهما الاستراتيجية.

واستمع سموّه، كذلك، من اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام، والقائمين على الجناح، إلى شرح وافٍ عن ابتكار «قناص الإمارات»، وهو أول سيارة لاسلكية مسلحة تطلقها شرطة عجمان في شهر الابتكار، وتمثل امتداداً لسلسلة إبداعات الكوادر الشرطية والوطنية في القيادة، عبر الاختراع والابتكار، بما يسهم في تحقيق رؤى وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان.

وتوقف سموّه والحضور، كذلك، في جناح منطقة عجمان الإعلامية الحرة، واستمع إلى رؤيتها ورسالتها وأهدافها.

كما اطلع على آخر ابتكارات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، المتمثلة في تحويل الكلمات أو الحروف المكتوبة إلى برنامج صوتي، لتعليم النطق الصحيح للغة العربية، لتسهيل حفظ القرآن الكريم.

وتجول سموّه والحضور، في عدد من الأجنحة، منها جناح الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومؤسسة حميد بن راشد الخيرية، والمنطقة الحرة، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودوائر التنمية السياحية والبلدية، والتخطيط، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وغيرها من الأجنحة التي قدمت مجموعة كبيرة من الابتكارات الحديثة تخدم فئات المجتمع كافة.

وتقام خلال فعاليات الأسبوع، مجموعة من الورش في «واحة الابتكار»، من بينها ورش الحساب الذهني، وبرمجة الروبوتات، وحل مكعبات الروبيكس، إلى جانب منصة دائرة المالية وهاكاثون عجمان المالي، وورشة أخرى عن الذكاء الاصطناعي.

كما تناولت الورش الابتكارية، مجموعة أخرى من الموضوعات، منها الإبداع والسعادة، واستخدامات الأردونيو، وتطوير معايير التصنيف العقاري، وتطوير الخدمات والطباعة الثلاثية الأبعاد، وملتقى الابتكار، وبيئة العمل الرقمية، والابتكار المؤسسي، فضلاً عن ورشة «ابتكر في عجمان» و«كافيه الابتكار».

وأكدت حنان البريكي، مديرة إدارة التميز الحكومي، أهمية الابتكار في الإمارات، حيث أصبح اليوم ضرورة تلبي متطلبات الحاضر. (وام)