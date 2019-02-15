عبد الله بن زايد: نتطلع لمستقبل مستقر وآمن للشرق الأوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو: «وام»، وكالات

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مؤتمر وارسو الذي عقد على مدار يومين في العاصمة البولندية، بهدف البحث في سبل تعزيز السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مستقبلاً، وهو المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال المؤتمر، الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل دعم السلم والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في المنطقة، لمواجهة التحديات المشتركة، وتأمين مستقبل يعمه الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف سموه أن هناك حاجة لمزيد من العمل الجماعي لمنع انتشار الصواريخ الباليستية والتصدي لخطر الإرهاب، وكذلك من يلجأ إلى استخدام القوى التي تعمل بالوكالة وتنتهج العنف، ووقف انتشار هجمات القرصنة على أنظمة الكمبيوتر.

وخلال مناقشاته مع المسؤولين المشاركين في المؤتمر، أشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد، إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تعتبر خطوة مهمة. وأكد سموه، الحاجة للاستمرار في اتخاذ إجراءات وتدابير سياسية لاحتواء طموحات إيران الاستراتيجية، كما سلط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرز في سبيل إلحاق الهزيمة بالجماعات المتطرفة، مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في شبه جزيرة العرب.

وحول الشأن اليمني، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن الانتهاكات المستمرة لاتفاقية ستوكهولم من قبل ميليشيات الحوثي تقوض التقدم الذي أحرز في سبيل تحقيق السلام، معبراً عن دعم دولة الإمارات لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث. كما تطرق إلى الإسهامات الكبيرة لدولة الإمارات في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأكد أهمية التعامل مع التحديات التي تواجه اللاجئين، جراء الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط. وقد شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وجلسة حول تقييم أوضاع منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية المبذولة. وحضر سموه كذلك، مأدبة غداء تمت فيها مناقشة كيفية معالجة التحديات والأوضاع الإنسانية، وقضية اللاجئين في المنطقة. وفي تعليقه على الاجتماع، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتدعم على الدوام جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة.

من جانبه، حض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الحلفاء الأوروبيين على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المتهمة بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، متوعداً طهران بمزيد من العقوبات. ووصف بنس إيران بأنها «الخطر الأكبر» في المنطقة، معتبراً أنها تُعد «لمحرقة جديدة» بسبب طموحاتها الإقليمية. وأضاف بنس: «حان الوقت لينسحب شركاؤنا الأوروبيون من الاتفاق النووي الإيراني».

وتزامناً مع إحياء النظام الإيراني، الذكرى الأربعين للإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي، تعهد بنس بممارسة أقصى حد من الضغوط. وتابع: «في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإيراني انهياره، وينزل الشعب الإيراني إلى الشوارع، على الدول التي تدافع عن الحرية أن تتوحد وتُحمّل النظام الإيراني مسؤولية الشر والعنف اللذين طالا شعبه، والمنطقة، والعالم برمته».

ونبّه إلى أن العقوبات الأمريكية «ستصبح أشد وطأة»، إلا إذا «غيرت إيران سلوكها الخطر والمزعزع للاستقرار». كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي، أن إيران و«حزب الله» وتفشي الإرهاب أخطار تهدد المنطقة.

وأعرب عن رغبة واشنطن في فرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني، لوقف عدوان روحاني وقاسم سليماني على الشرق الأوسط.

وأبدى الوزير البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش، قلقه حيال برنامج إيران النووي. وقال: «بلادنا معنية باتخاذ إجراءات تعزز السلامة»، مضيفاً: «الوضع في الشرق الأوسط يتطلب منا اهتماماً خاصاً».

وكان بومبيو قال في كلمة أمام المؤتمر: «إن إيران تشكل أخطر تهديد في الشرق الأوسط، والعالم لا يستطيع تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط من دون مواجهة إيران.. هذا غير ممكن». وأضاف: «إن لطهران تأثيراً شريراً في لبنان واليمن وسوريا والعراق»؛ الأمر الذي يستدعي تشكيل تحالف عالمي لمواجهتها، واصفاً إيران بأنها «أكبر خطر أمني على المنطقة»، معتبراً لقاء وارسو «منعطفاً تاريخياً» لمواجهة هذا «الخطر».

كما حمّل الوزير الأمريكي النظام الإيراني مسؤولية «الحملات الإجرامية» في عموم أوروبا، والتي أصبحت «ظاهرة عالمية معروفة»، متهماً الحرس الثوري الإيراني بالقيام بمحاولات «إجرامية» في العديد من البلدان الأوروبية.

على صعيد متصل، اعتبر الخبير في الشأن الإيراني كليمون تيرم، أن تكاتف العالم ضد إيران في مؤتمر «تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط» المنعقد في العاصمة البولندية وارسو، سيُجبر نظامها على الرضوخ.

وأوضح الباحث الفرنسي في «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» في تصريحات لمجلة «لوبوان» الفرنسية، أن «المؤتمر الذي ترعاه أمريكا، يعد خطوة إيجابية للحشد وللتخلص من النظام الإيراني».