مهرجان سعيد بن حمدان آل مكتوم ينطلق اليوم بنادي الحبتور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند مهرجان الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للبولو والذي يحظى بمشاركة كوكبة من أبرز نجوم اللعبة في العالم، حيث يصل الهانديكاب في هذا المهرجان إلى 30 جول وهو التصنيف الأعلى في العالم.

وكما هو معروف فإن الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم عاشق لنادي النصر، ويحرص اليوم على وجود شعار ناديه النصر على جميع قمصان اللاعبين المحترفين والمواطنين، كما ستحمل الفرق الأربعة أسماء خيول صنعت الإنجازات لدبي ودولة الإمارات.

ووجهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة الدعوة لعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ورجال الأعمال لحضور المهرجان، كما ارتدى نادي ومنتجع الحبتور حلة جديدة ازدانت بعلم دولتنا الغالية، وقد أعد برنامجاً حافلاً يتضمن مباراة المواطنين ومباراة المحترفين ويتخللهما عروض في ركوب الخيول تقدمها أكاديمية الفروسية بنادي ومنتجع الحبتور.

ويبدأ المهرجان عند الساعة 1.45 ظهراً بعروض موسيقية لشرطة دبي، وفي الثانية ظهراً تنطلق مباراة المواطنين حيث يشارك كل من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم والشيخة علياء آل مكتوم ومحمد الحبتور وخلف راشد الحبتور ومحمد بن دري وعمرو زيدان وراشد الفلاحي وفارس اليبهوني وراشد الحبتور وحبتورالحبتور ويوسف بن دسمال وخالد بن دري، وسيلعب كل مواطن شوطين من أصل ثلاثة أشواط، وفي الثالثة عصراً سيشهد الحضور عرضاً للخيول، وفي الرابعة عصراً سيكون الحضور على موعد مع مباراة المحترفين والتي يشارك فيها فريق «نشوان» ومنافسه «ارهاب»، ويضم التشكيل كلا من الفريدو كابيللا «9 جول» وفاكوندو سولا «9 جول» وخوان زافاليتا «8 جول» واليخاندرو موزيو «8 جول» ورولي لابلاكيت «7 جول» ماركوس اريا «7 جول» ماتيس بنيوت «6 جول» وسانتياجو لابورد «6 جول»، وفي الخامسة مساء سيتفضل راعي المهرجان بتتويج الفرق المشاركة في المهرجان ويعقبه عرض للخيول.

ووجه القطب النصراوي حميد بن دري رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على رعايته ودعمه للمهرجان وتوجيهاته الكريمة برعاية الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للمهرجان.

وقد أكد أن المهرجان الأول من نوعه بالمنطقة والعالم يحظى باهتمام محلي وعالمي لما يضمه من كوكبة من أبرز اللاعبين العالميين والمحليين وسيكون فرصة ذهبية للاعبينا والجمهور للاستمتاع بعرض فني راق وعالي المستوى.

وأشار إلى أن الفرق المشاركة، سترتدي قمصاناً تحمل شعار نادي النصر، وستحمل هذه الفرق أسماء الخيول التي حققت إنجازات تاريخية مشرّفة للإمارات، وهي «نشوان» أفضل الخيول التي امتلكها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«سلسبيل» و«إرهاب» و«حفيد» وجميعها حققت الكثير من الإنجازات.

وأعرب رجل الأعمال محمد الحبتور عن سعادته بأن يحتضن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية هذا المهرجان موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على رعايته ودعمه للمهرجان وإلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على رعايته للمهرجان الكبير للبولو الذي يعد الحدث الأبرز بالمنطقة.