شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الحيرة الأدبي يفتتح فعالياته 20 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”
يفتتح «مجلس الحيرة الأدبي» أولى فعالياته يوم 20 فبراير/شباط الجاري؛ حيث يُنظم أمسية شعرية تعريفية بدور المجلس وبرامجه، يستضيف فيها كوكبة من شعراء الإمارات؛ هم: علي القحطاني، عبدالله الجابري، سعود المصعبي، عيضة بن مسعود، عتيق خلفان الكعبي، حمدان السماحي، أحمد الزرعوني، وعلي المهيري.
كما ينظم المجلس ندوة: «الأدوات الشعرية والموروث الأدبي لشعراء وأدباء الحيرة»، تصاحبها قراءات شعرية؛ وذلك يوم 25 فبراير/شباط، وتشارك فيها الكاتبة شيخة الناخي بورقة بحثية بعنوان: «تاريخ أدباء وشعراء الحيرة»، والدكتورة مريم الكتبي بورقة بحثية بعنوان: «مدرسة الحيرة في الشعر»، وتقدم الشاعرتان زينب البلوشي، ومهرة الياسي مجموعة من القصائد.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الحيرة الأدبي يفتتح فعالياته 20 الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.