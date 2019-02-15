مجلس الحيرة الأدبي يفتتح فعالياته 20 الجاري

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يفتتح «مجلس الحيرة الأدبي» أولى فعالياته يوم 20 فبراير/شباط الجاري؛ حيث يُنظم أمسية شعرية تعريفية بدور المجلس وبرامجه، يستضيف فيها كوكبة من شعراء الإمارات؛ هم: علي القحطاني، عبدالله الجابري، سعود المصعبي، عيضة بن مسعود، عتيق خلفان الكعبي، حمدان السماحي، أحمد الزرعوني، وعلي المهيري.

كما ينظم المجلس ندوة: «الأدوات الشعرية والموروث الأدبي لشعراء وأدباء الحيرة»، تصاحبها قراءات شعرية؛ وذلك يوم 25 فبراير/شباط، وتشارك فيها الكاتبة شيخة الناخي بورقة بحثية بعنوان: «تاريخ أدباء وشعراء الحيرة»، والدكتورة مريم الكتبي بورقة بحثية بعنوان: «مدرسة الحيرة في الشعر»، وتقدم الشاعرتان زينب البلوشي، ومهرة الياسي مجموعة من القصائد.