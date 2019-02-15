«سوتشي» تشدد على التسوية السورية وتشكك بالانسحاب الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق رؤساء روسيا وتركيا وإيران، في ختام قمتهم الثلاثية في مدينة سوتشي الروسية، أمس، على مواصلة العمل؛ للوصول إلى تسوية سياسية في سوريا، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وأكدوا ضرورة مضاعفة الجهود لتطبيق اتفاق إدلب، وأعربوا عن شكوكهم في نية واشنطن سحب قواتها من سوريا.

وفي بيان ختامي للقمة، وهي الرابعة من نوعها، شدد الرؤساء فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، وحسن روحاني، على ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق عمل اللجنة الدستورية في سوريا في أقرب وقت. ونوه الرؤساء الثلاثة بأهمية تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم، مناشدين المجتمع الدولي بتنشيط دوره في مساعدة الشعب السوري من دون تسييس الموضوع. ولفت هؤلاء إلى أهمية الاستمرار في محاربة الإرهاب في جميع أنحاء سوريا، مع تكثيف الجهود لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب. واتفق الرؤساء الثلاثة على اتخاذ إجراءات من أجل تطبيق الاتفاقات بشأن منطقة وقف إطلاق النار في إدلب شمال غربي سوريا بالكامل، معربين عن محاولات «هيئة تحرير الشام» التي تشكل «جبهة النصرة» الإرهابية عمودها الفقري زيادة نفوذها في المنطقة.

كما أعرب بوتين وروحاني وأردوغان عن رفضهم القاطع لمحاولات فرض حقائق جديدة على الأرض في سوريا تحت غطاء محاربة الإرهاب. وفي تصريحاتهم أثناء المؤتمر المشترك، أعرب الرؤساء الثلاثة عن شكوكهم إزاء نية الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا. وأوضح بوتين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتزم بوعوده الانتخابية، لكن الظروف الداخلية في الولايات المتحدة تمنعه أحياناً من تطبيقها، مضيفاً: «لا نعلم ما سيحدث لاحقاً، لكن اليوم نؤكد أنه لم يحصل أي تغير ملحوظ على الأرض».

وتابع بوتين أنه إذا سحبت الولايات المتحدة في الواقع قواتها من سوريا، فإن القوات السورية يجب أن تسيطر على هذه المناطق. وكان بوتين أكد أن «بؤرة الإرهاب في إدلب لا يمكن التسامح معها، ويجب اتخاذ إجراءات للقضاء عليها». وشدد على أهمية أن تبدأ اللجنة الدستورية السورية عملها في القريب العاجل، لافتاً إلى أن الدبلوماسيين الروس بذلوا، بالتنسيق مع الأطراف السورية والأمم المتحدة، جهوداً ملحوظة في هذا الاتجاه.

من جانبه، أشار أردوغان إلى أن قرار سحب القوات الأمريكية يعود إلى ترامب، ويواجه معارضة من قبل كبار المسؤولين الآخرين في الولايات المتحدة، ومن غير الواضح متى سيطبق هذا القرار، وما إذا كان سيحصل فعلاً. وذكر أن أنقرة تعول على التنسيق مع روسيا وإيران في عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا، مشيراً إلى ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية من جانب، وضمان عدم سيطرة «الإرهابيين» على المناطق الآمنة الجديدة من جانب آخر.

بدوره، أبدى روحاني قلق طهران إزاء ما وصفه ب«المؤامرة الأمريكية طويلة الأمد» ضد سوريا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن التدخل في شؤون سوريا، و«قد تواصل عدوانها من الجو» حتى إذا انسحبت قواتها البرية من البلاد. وشدد روحاني على ضرورة «تطهير شرق الفرات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يكون لدى الأكراد دور في مستقبل سوريا.

(وكالات)