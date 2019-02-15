شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري: الإمارات تبني اقتصاداً قوياً بالابتكار والتكنولوجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

برعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت، أمس، في العاصمة أبوظبي في فندق قصر الإمارات، أعمال «مؤتمر الدفاع الدولي 2019»، الذي تنظمه «شركة أبوظبي الوطنية للمعارض»؛ (أدنيك)، بالتعاون مع القوات المسلحة، ويستمر ثلاثة أيام.

شهد المؤتمر؛ المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومحمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وعمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «أيدكس» و«نافدكس» 2019، واللواء ركن طيار إسحاق صالح البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، وطارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي في الدولة، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، إلى جانب مجموعة من الشركات التابعة لها، واللواء أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية.

اقتصاد قوي

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في الكلمة الرئيسية، التي ألقاها، صباح أمس في المؤتمر، أن دولة الإمارات تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع؛ من خلال استغلال الابتكار وأدوات التكنولوجيا الحديثة، ووضعها على رأس مؤشرات الأداء الرئيسية لمختلف الجهات؛ لمواكبة عصر الثورة الصناعية الرابعة، موضحاً: «إن الدولة أصبحت ضمن أفضل 10 دول في المؤشر العالمي للتنافسية؛ بفضل زيادة إنفاقها في مجال البحث والتطوير، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج القومي الإجمالي».

وقال: «إن مساهمة النفط في الاقتصاد الوطني، انخفضت إلى 37%، وستتراجع إلى صفر خلال 30 عاماً»، مشيراً إلى أن الإمارات انطلقت في رحلة للتميز في الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف: «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة، ستدعم الاقتصاد غير النفطي، بنسبة 80% خلال العقد القادم»، مشيراً إلى أهمية هذه الشركات.

وأكد أهمية «مؤتمر الدفاع الدولي» مشيراً إلى دوره ودور «معرض الدفاع الدولي»؛ (أيدكس) و(نافدكس) في تعزيز الاقتصاد والشراكات ورسم المستقبل، وأن المؤتمر أصبح منذ انطلاقه من أبرز المؤتمرات المتخصصة على المستويين (المحلي والدولي)، وساهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات الدولة الدفاعية؛ من خلال تقديم منظور عالمي شامل حول آخر مستجدات وتحديات القطاعات الدفاعية والعسكرية.

وقال: «إن الثورة الصناعية الرابعة، تكتسب أهمية كبيرة في سياق الجهود الكبرى، التي تبذلها الدولة نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها بأفضل السبل الممكنة؛ لدعم الاستقرار والسلام الدوليين»، مضيفاً: «إن دولة الإمارات تحرص على تعزيز الاستثمار في الابتكار والإبداع».

وأوضح: «إن القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التقنيات الناشئة، التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة؛ تشمل: التعليم؛ والرعاية الصحية؛ والملاحة الجوية»، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى أن تكون مختبراً مفتوحاً؛ لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الاستراتيجية؛ من خلال وضع إطار عملي؛ لدعم وتبني الابتكارات الجديدة، فضلاً عن تخصيص 5% من الناتج القوي الإجمالي؛ لدعم الابتكار.

وأشار إلى جهود الدولة، لتعزيز المُلكية الفكرية، وحماية المخترعات؛ من أجل مواكبة الوتيرة العالمية السريعة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي؛ ما سيعزز دورها في صياغة مستقبل العالم، معرباً عن أمله في أن يحقق المؤتمر ومخرجاته أثراً إيجابياً في «بناء قدراتنا؛ للتعامل مع تحديات الثورة الصناعية الرابعة».

الأمن السيبراني

وأكد عمر العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أن الوسائل الدفاعية تعد من أهم الدعائم، التي اتجه إليها الإنسان منذ بدء التاريخ، سعياً منه إلى البقاء، وتوفير الأمن له ولمن حوله، وفي العصر الحديث تمت مواءمة التكنولوجيا والطاقة مع وسائل الدفاع المستخدمة، غير أن هامش الأخطاء في هذا الصدد يعد كبيراً، إذا ما تمت مقارنته مع الثورة المعلوماتية الجديدة؛ المتمثلة في الثورة الصناعية الرابعة، كونها باتت تتجاوز كل ما هو بشري، وأصبح فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لتتجاوز بذلك ما بدأته الثورة الصناعية في القرن السابق بمراحل متقدمة.

وقال: «إن الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني، وفي المدن والحكومات الذكية؛ هو التوجه العالمي اليوم، كونه يسهم في إيجاد حلول خلّاقة للمجتمعات بفاعلية تتجاوز القدرة البشرية»، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي هو الاتجاه العام، الذي تتبعه معظم دول العالم؛ لرسم مستقبلها، فتطوير وتصدير التقنيات الذكية، بات ركيزة أساسية، للاستثمار عند هذه الدول.

وأكد أن العالم لا يستطيع العيش- اليوم- من دون الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب منا إنشاء أجيال تمتاز بقدرات ومواهب متميزة ومبدعة، مشيراً إلى أنه بعد الاستعانة بأساليب الحرب السيبرانية، انخفضت الرؤوس النووية من 40 ألفاً في روسيا، و33 ألفاً في أمريكا حتى التسعينات إلى 6 آلاف للدولتين في الوقت الحاضر؛ ما يؤكد حجم الاهتمام بالبنية الرقمية التحتية، والأمن السيبراني.

وكشف عن أن نوع الهجمات الإلكترونية تتغير بشكل مستمر، وتركز حالياً على شبكات الكهرباء وأجهزة الدفاع، وفي كل لحظة، وفي كل ثانية، تشن آلاف الهجمات الإلكترونية عالمياً، وأن كُلفة الحرب السيبرانية لو اندلعت بين أي دولتين، فإنها ستصل إلى 500 مليار دولار.

وأشار إلى أن التركيز يتم- الآن- على قيام المخترقين بفك شيفرات الأنظمة السيبرانية، وبالتالي فإن الاستثمار يتركز في إيجاد جيش من المخترقين، موضحاً: إن الهجمات السيبرانية اخترقت نحو 500 مليون سجل عالمياً، ما يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي.

وأكد عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في تصريحات صحفية على هامش «مؤتمر الدفاع»، أن المتغيرات العالمية الموجودة حالياً لا تؤثر في أي شخص ضمن أي دولة في العالم سلباً، وأن الذكاء الاصطناعي يعد فرصة؛ لحماية الدول والأفراد. مشيراً إلى أن «مؤتمر الدفاع» يعزز من تطوير منظومة الدفاع، وآليات النظم الحكومية والخاصة.

الاقتصاد الوطني

ومن جانبه، قال طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي: «نحن ملتزمون بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهدفنا الرئيسي يتمثل في تعزيز وتطوير النظام الكلي للقطاع، وكذلك سلاسل التوريد؛ وذلك من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بدورها بالمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مجالات عدة؛ منها: الأمن والدفاع، وتتميز الشركات الصغيرة والمتوسطة بمرونتها العالية، وتعد القطاع المثالي، الذي يمكنه المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات في القطاعات المدنية والعسكرية».

وأضاف: «يعمل التوازن الاقتصادي كمحفز مهم للانتقال إلى نموذج رأس مالي أكثر تطوراً، وتعظيم الاستفادة من التدفقات النقدية؛ حيث تساهم برامج التوازن الاقتصادي في تحقيق رفاهية المجتمع، وتوفير الوظائف للمواطنين؛ من خلال تطبيق مبادرة ثلاثية الأهداف؛ تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز سلاسل التوريد مع متابعة مستدامة للمشروع، وتحقيق المرونة، وتلبية متطلبات الصناعة».

تنويع الاقتصاد

وعقدت على هامش أعمال المؤتمر جلسة حوارية، ناقشت سبل الاستفادة من «برنامج التوازن الاقتصادي» كمحفز وممكن لتنويع الاقتصاد، أدارها سعيد محمد القرقاوي، مدير «أكاديمية دبي للمستقبل»، بمشاركة: ميتش بوتا، المدير المؤسسي لسلسلة التوريد العالمية المتكاملة الدولية لشركة «نورثروب غرومان» في الولايات المتحدة الأمريكية، وطارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبروفيسور رون ماثيو، أستاذ في الاقتصاد الدفاعي في أكاديمية الدفاع البريطاني في المملكة المتحدة، والدكتور أندرياس شاور، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.

وقال ميتش بوتا: «شهدت العقود الماضية نجاح العديد من الصناعات القائمة على برامج التوازن الاقتصادي؛ بفضل الشراكة المؤسسية والسياسات الحكومية، التي ساهمت في دعم عقود الأعمال المستدامة؛ للاستخدام المزدوج في القطاعات الاقتصادية المتنوعة».

ومن جانبه، قال البروفيسور رون ماثيو: «إن التوازن الاقتصادي يرتبط بازدهار المجتمعات؛ لأنه يدعم أسس التجارة الحرة والمنافسة الدولية؛ لكنه يتطلب التكامل بين الأطراف المعنية، وتبني منهجية مرنة؛ لتحقيق الاستفادة على المدى الطويل».

أما الدكتور أندرياس شاور، فقد تطرق إلى التحديات، التي تواجه مشاريع التوازن الاقتصادي، والتي تتمثل في الحصول على أحدث أنواع التكنولوجيا، وإيجاد بيئة مواتية؛ تدعم المقاربة المشتركة، وتتجنب التكرار؛ من خلال تحقيق التكاملية بين القطاعات ذات العلاقة، وإيجاد قاعدة للتعاون المشترك.

تكريم المتحدثين في اليوم الأول

في نهاية اليوم الأول من المؤتمر، كرَّم محمد بن أحمد البواردي، بحضور اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، المتحدثين في جلسات اليوم الأول من المؤتمر.

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‏‫ المزروعي: المناقشات تؤكد أهمية التعاون في تشكيل مستقبل مشترك آمن ومزدهر

أكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي في الكلمة الترحيبية له في كتيب المؤتمر، أن محور حديثنا لهذا العام؛ من خلال المؤتمر هو «بناء مستقبلنا المشترك، وتعزيز أمننا واستقرارنا؛ من خلال الابتكار، ونحن في هذه المناسبة نخوض في الحديث حول هذا الأمر في وقت حساس جداً، وفي خضم الصناعات الدفاعية العالمية، هذا الحدث يجري في وقت مثير للاهتمام بشكل خاص، فيما يتعلق بمجال الصناعات الدفاعية حول العالم، ولمجتمعات الدفاع والأمن؛ والممثلة في مؤتمر الدفاع الدولي 2019».

وقال: «إن مناقشات المؤتمر عن الاقتصاد والابتكار والدفاع والأمن على المستويين الفردي والجماعي؛ ستكشف عن الأهمية الحاسمة للتعاون بين المجالات الصناعية،

والحكومات والأوساط الأكاديمية في تشكيل مستقبل مشترك آمن ومزدهر».

لقطات

قال العقيد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي لمعرض الدفاع البحري «نافدكس» 2019: «إننا نهدف إلى تعزيز دور المعرض ليكون الأول والأكبر خلال السنوات المقبلة، من خلال استقطاب أكبر عدد من الشركات، واستعراض أبرز الابتكارات التي توصلت إليها في مجال الدفاع البحري، بما يسهم في تعزيز الجهود العالمية المشتركة».

أسواق جديدة

أكد اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2019: ان الإمارات استطاعت الدخول العام الماضي لأسواق جديدة عبر منتجاتها، مع تأسيس وتطوير الصناعات الدفاعية.

وقال أمس على هامش مؤتمر الدفاع 2019 إن الصناعات العسكرية الإماراتية تشمل آليات سفن، طيارات مسيرة، وأسلحة خفيفة، وتستخدم في عدد من جيوش العالم، مشيداً بمشاركة رفيعة المستوى من الجانب السعودي ورئيس شركة الصناعات السعودية، وهناك تعاون كبير، معرباً عن توقعه لاتفاقيات مع الجانب السعودي خلال معرض «آيدكس» و«نافدكس» الأسبوع المقبل.

علامة مميزة

قال اللواء طيار عبدالله الهاشمي، الوكيل المساعد للخدمات في وزارة الدفاع الإماراتية: إن «آيدكس»، أصبح علامة تجارية مميزة، وسيعرض كل ما هو جديد، مؤكداً أن الصناعات الإماراتية أصبحت معروفة عالمياً، خاصة الصناعات الخفيفة.

الظاهري: المؤتمر يغطي قضايا التقنيات الحديثة

قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها: «يؤكد الحضور الكبير من أبرز الخبراء وصنّاع القرار والمتخصصين في القطاعات المختلفة، المكانة المرموقة ل«مؤتمر الدفاع الدولي» على خريطة الفعاليات والمؤتمرات العالمية المتخصصة».

وأعرب الظاهري عن فخره بالشراكة مع «مجلس التوازن الاقتصادي والتعاون»؛ بهدف تشكيل مؤتمر عالمي شامل، يغطي كافة القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة منها في مجال الأمن والسلم العالميين، ما يسهم في دمج المجالات الاقتصادية المعرفية والدفاعية والأمنية مع الابتكار في عالم الثورة الصناعية الرابعة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركائنا في مجلس التوازن الاقتصادي، وشركائنا في القطاعين العام والخاص؛ من أجل الخروج بفعاليات عالمية متخصصة، ترسخ مكانة أبوظبي بوجه خاص، ودولة الإمارات بوجه عام؛ وجهةً مفضلةً لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية المتخصصة.

المشاركون

الإمارات تعزز الأمن والاستقرار رقمياً

أكد المشاركون في الجلسات الحوارية، أن الإمارات تمشي بخطى ثابتة؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم الرقمي العالمي.

وركزوا على الجانب الأكاديمي؛ كونه- دائماً- مهد البحث والتطوير، الذي يأتي بالابتكار المنشود، ناهيك عن مساهمته في توفير الدعم للعديد من الجهات؛ لمجابهة التحديات المستمرة التي تواجههم.

كما أشاروا إلى أن تحقيق الإبداع والابتكار، يتم عبر اتباع منهجية تعاونية بين الجانب الأكاديمي والقطاعين العام والخاص؛ فالقطاع الصناعي الدفاعي المتطور يبدأ في تطوير المهارات البشرية المناسبة، قبل دخوله المختبر إلى جانب الدعم الحكومي الدائم، الذي يسهم في النهوض بهذا القطاع.

وأكد المتحدثون أن البوصلة الأخلاقية هي المعيار الرئيسي؛ إذ يتم الاحتكام إليها، فالذكاء الاصطناعي يقوم على الأخلاق والأعراف السائدة؛ لأنه يلحق ضرراً كبيراً بالبشرية إذا لم يتم استخدامه بالشكل الصحيح؛ لذلك يتوجب تهيئة الجيل الصاعد، وتسليحهم بالمبادئ الأخلاقية والمهارات اللازمة كالنهج الذي تتبعه دولة الإمارات. واتفق المشاركون على أن آلية الإبداع والابتكار في عهد الثورة الصناعية الرابعة، تتحرك بسرعة الآلة، وليس بسرعة الإنسان، وهي محكومة لعوامل عدة؛ منها: بيئة التصنيع؛ والكفاءة الإنتاجية؛ والقدرة على تكرار الفاعلية، فالذكاء الاصطناعي يعزز من زخم الثورة الصناعية الرابعة.

وخلص المشاركون إلى ضرورة تعزيز كل الجهود المبذولة؛ لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ كونها تشكل سلاسل التوريد للشركات الكبرى، وعصب أي اقتصاد قوي.