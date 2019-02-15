الشارقة ملكاً في «الفيروز الأزرق»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

حقق الشارقة فوزاً غالياً ومستحقاً على النصر بهدف دون مقابل سجله ريان مينديز في الدقيقة 74 وذلك خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين أمس في استاد آل مكتوم، الذي كان «العميد» يخوض أولى مبارياته فوق ميدانه بعد إعادة تشييده.

لجأ الحكم المونديالي محمد عبدالله إلى تقنية الفيديو «الفار» ثلاث مرات، منها إلغاء هدف للشارقة سجله كورنادو في الشوط الأول، وإلغاء هدف للنصر.

ورفع الشارقة رصيده إلى 37 نقطة بفارق خمس نقاط عن العين الذي يلعب اليوم، وبقي النصر برصيد 16 نقطة.

في استاد آل مكتوم «الفيروز الأزرق» وأمام 5620 متفرجاً، كانت النهاية الدرامية للقاء بعد أن ألغى الحكم هدفاً للنصر سجله التشيلي روني في الدقيقة 95 بعد اللجوء لتقنية الفيديو، وخرج الطاقم التحكيمي للمباراة في عهدة الشرطة عقب نهاية اللقاء بسبب غضب جمهور النصر، في حين عاش جمهور «الملك» فرحة مجنونة في المدرجات، ولاسيما بعد إعلان الحكم إلغاء هدف النصر.

وتعتبر الخسارة الأولى للنصر في أول مباراة رسمية له على ملعبه الجديد الذي غاب عنه لمدة 492 يوماً وذلك عقب تجديده بالكامل.

وقبل هدف الروني الملغي، بدأ النصر بقوة وكان قريباً من التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق حبيب الفردان بعد أن وصلت له كرة عرضية نفذها برأسة قوية لكن الحارس عادل الحوسني تصدى لها ببراعة.

وشهدت الدقيقة 37 تسجيل هدف للشارقة عن طريق البرازيلي كورنادو سكنت شباك الحارس إبراهيم عيسى، لكن الحكم محمد عبدالله قرر اللجوء لتقنية الفيديو بعدها بدقيقتين ليلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد على سيف راشد قبل تمرير الكرة.

وفي الدقيقة 42 حصل طارق أحمد لاعب النصر على بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على سيف راشد لاعب الشارقة.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو مرة أخرى بعد لمسة يد من لاعب النصر علي حسين طالب فيها الشارقة بركلة جزاء لكن الحكم احتكم للفيديو وقرر عدم احتسابها.

واستطاع الشارقة أن يستغل النقص العددي للنصر ليسجل هدف الفوز عن طريق ريان مينديز في الدقيقة 74 بعد وصلت له عرضية متقنة من سيف راشد وضعها ببراعة في شباك الحارس إبراهيم عيسى.