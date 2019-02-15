الإمارات كفلت ممارسة الشعائر ونبذت الكراهية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: راشد النعيمي

تشير وثيقة الأخوة الإنسانية في بندها السادس، إلى أن حماية دور العبادة، من معابد وكنائس، ومساجد، واجب تكفله كل الأديان والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وكل محاولة للتعرض لدور العبادة واستهدافها بالاعتداء أو التفجير أو التهديم، هي خروج صريح عن تعاليم الأديان، وانتهاك واضح للقوانين الدولية.

ومنذ قيام الإمارات حرصت الحكومة على إرساء دعائم الإخاء والتقارب مع الأديان الأخرى، بما يتيح لمعتنقيها ممارسة شعائرهم بأمن وسلام، فافتتحت الكنائس والمعابد، ووطدت العلاقات مع الزعامات الروحية للأديان كافة، بما يُقوي روابط المجتمع ويُعزز أمنه واستقراره.

وخطت الإمارات خطوة جديدة في هذا الاتجاه، بإصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يُجرم كل قول أو عمل يثير الفتنة أو النعرات بين الأفراد أو الجماعات، أو يزدري الأديان السماوية الثلاثة، لتكون من أوائل الدول التي تؤكد الحوار المستمر بين الأديان، خاصة في ما يتصل بحقوق الإنسان وكرامته، وهو ما أدى إلى تمسك الإمارات بالحوار بين الأديان وأهمية تفعيله، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلم بين بني البشر.

وحرصت دولة الإمارات منذ الستينات على إرساء أسس التسامح في المنطقة، واعتُبرت من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي التي احتضنت كل الكنائس المسيحية الشرقية والغربية، إلى جانب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وشهدت العاصمة أبوظبي بناء أقدم الكنائس في المنطقة عام 1965، حيث شيدت كنيسة سانت جوزيف الكاثوليكية، وأصبحت مقصداً لأوائل المسيحيين في الدولة.

وتسمح دولة الإمارات بحرية الأديان لجميع المقيمين من مختلف الديانات، وكذلك ممارسة الشعائر الدينية، وبناء وتشغيل دور العبادة الخاصة بهم مثل المعابد والكنائس، والغوردوارا.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015، يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية. ويحظر القانون ويجرم كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب، أو الأصل أو العرق أو اللون.

ودانت الإمارات في أكثر من مناسبة الاعتداء على دور العبادة المختلفة، وأعربت عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الدول التي تتعرض فيها دور العبادة لاعتداءات، ورفضها للإرهاب بكل أشكاله وصوره، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤكد الحاجة الملحة إلى أن تقف كل دول العالم في وجه الإرهاب ومكافحته، مهما كان مصدره ودوافعه من دون كلل أو تردد.

كما تعلن الإمارات إثر كل حادث مؤسف تتعرض له دور العبادة حول العالم، عن موقفها الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وتحتضن الإمارات عدة كنائس ومعابد، تتيح للأفراد ممارسة شعائرهم الدينية. ومن الأمثلة العملية لروح التسامح التي تتمتع بها الدولة، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق اسم مريم أم عيسى على مسجد الشيخ محمد بن زايد في منطقه المشرف بأبوظبي.

وجاءت هذه الخطوة، وفق البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، ترسيخاً للصلات الإنسانية بين أتباع الديانات، التي حثّنا عليها ديننا الحنيف والقواسم المشتركة بين الأديان السماوية. وأصبحت الإمارات شريكاً أساسياً في اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة، ترتبط بنبذ العنف والتطرف والتمييز، وباتت عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب، لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة.

وفي مبادرة لافتة تقدم أنموذجاً على التسامح والتعايش الديني في الإمارات، دشنت مطارات أبوظبي «غرفة العبادة متعددة الأديان»، التي تتيح للمسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي من جميع الأديان إمكانية ممارسة شعائرهم الدينية.

وتنسجم هذه الخطوة مع جهود مطارات أبوظبي الرامية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات القائمة على تعزيز نهج التسامح بين مختلف الثقافات والمعتقدات، بما يحاكي طبيعة التنوع الاجتماعي والديني التي تتمتع به الدولة.

وتعتبر «غرفة العبادة متعددة الأديان»، مبادرة نوعية هي الأولى من نوعها ضمن المبادرات الاجتماعية التي تعزز مفاهيم التعايش وتقبل الآخر.

وتقع «غرفة العبادة» بالقرب من بوابات الحافلات في المبنى رقم 3، الذي يستقبل 12 مليون مسافر سنوياً. وتندرج هذه المبادرة ضمن المبادرات التي تنفذها مطارات أبوظبي احتفاء بعام زايد، وفي إطار حرصها على تقديم تجربة سفر مثالية لعملائها وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز، بما ينسجم مع رؤية الشركة بأن تصبح مجموعة المطارات الرائدة في العالم، حيث يعكس افتتاح مطارات أبوظبي لغرفة العبادات متعددة الأديان، قيم التسامح الديني التي شدد عليها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.