ريال مدريد يهزم الفريق الممتع بالخبرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح



قدم ريال مدريد ومضيفه أياكس أمستردام الهولندي، عرضاً ممتعاً في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، انتهت لمصلحة النادي الملكي (2-1)، رغم أن أداء أبناء الراحل يوهان كرويف أثار الإعجاب. وقدم أياكس بشبابه الصغار عرضاً ممتعاً؛ نال على إثره الإعجاب؛ رغم الخسارة، في الوقت الذي فاز ريال مدريد بالخبرة.

على ملعب «يوهان كرويف أرينا»، كان أياكس أمستردام الطرف الأفضل طوال المباراة، والأكثر تسديداً على مرمى منافسه؛ لكن ريال مدريد عرف من أين تؤكل الكتف، وسجل هدفي ريال: المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه (60)، وبديله ماركو أسنسيو (87)، وسجل لأياكس المغربي الدولي حكيم زياش (75).

وقالت صحيفة «ماركا»: إن «ريال مدريد لافت للنظر»، بعد أسبوع لعب خارج أرضه، وتعادل فيه مع برشلونة، وفاز على أتليتكو؛ ​​وأياكس، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2017، التي يُكمل فيها ريال مدريد 8 مباريات من دون أي خسارة.

وعنونت صحيفة «الآس»: «لكمة الأبطال»، وقالت: «إن ريال مدريد عانى في الشوط الأول، وفاز في الثاني».

من جهة أخرى، اعترف كابتن ريال مدريد سيرجيو راموس بتعمده عرقلة الدنماركي كاسبر دولبرج؛ للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في موسم البطولة، والتي سيغيب من خلالها عن لقاء الإياب.

وقال راموس: «لا أقلل من تقديري للخصم؛ لكن أحياناً يجب اتخاذ مثل هذه القرارات، وهذا ما قررته». وتنص لوائح «يويفا» على الإيقاف لمباراتين في حال تعمد اللاعب الحصول على بطاقة.

ووصفت الصحافة الكاتالونية المؤيدة لبرشلونة فوز الريال ب«الهزيل وبفضل الفار» بعد إلغاء الحكم هدفاً لأياكس؛ بعد استشارة حكم تقنية الفيديو، التي استخدمت لأول مرة في البطولة.