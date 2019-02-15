بدء مهرجان الرماية بمشاركة 6730 رجلاً و750 امرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضور اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة، انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان الوحدات المساندة السابع للرماية 2019، والذي يستمر حتى 22 فبراير الجاري بمنطقة ميادين الريف في أبوظبي، ويشارك فيه 6730 رامياً من دون الفرق، فيما تم تسجيل 550 رامياً ضمن الفرق المشاركة.

وسجل المهرجان هذا العام ارتفاعاً في أعداد النساء المشاركات ليبلغن 750 رامية، منهن 400 رامية في مسابقة المسدس، و350 رامية في مسابقة «ستكون»، مضيفاً أن أعداد المشاركين في فئة كبار السن لمسابقة البندقية التراثية، ارتفعت من 100 إلى 200 رامٍ، والفردية من 1000 إلى 1800 رامٍ.

وبدأت فعاليات المهرجان بعروض موسيقى الشرطة التي مزجت بين الموسيقى الوطنية والتراثية، تلاها عرض حي للكلاب البوليسية لإدارة التفتيش الأمني k9 في شرطة أبوظبي، عرضت من خلاله كيفية السيطرة على الخارجين على القانون بإطلاق الكلب المدرب على المجرم وطرحه أرضاً، وأعقب ذلك عرض للصيد بالصقور، وتلاه عرض موسيقي للفرق الشعبية.

وقال اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي خلال حفل الانطلاق: «نحتفل في هذا اليوم بمهرجان الوحدات المساندة للرماية السابع، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي دأب على تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح المهرجان، الذي تصادف دورته الحالية عام التسامح في دولة الإمارات. ومع وداع عام زايد واستقبال عام التسامح، أصبح نهج دولتنا مختلفاً عن غيره من الدول، عبر ترسيخ قيادتنا في كل عام، رؤية استراتيجية تختلف عن العام الذي سبقه، فطرح هذه المبادرات يزيد تأصيل قيم الإمارات النبيلة».

وأشار إلى أن الدورة الأولى من المهرجان انطلقت عام 2013، بهدف الاستمرار والمحافظة على نهج الآباء والأجداد الذين حرصوا على ممارسة الرماية؛ الأمر الذي يفرض علينا الاهتمام بها وممارساتها عبر الأجيال المتلاحقة، خاصة في ظل عصر النهضة التكنولوجية التي تشغل الكبير قبل الصغير.

وتابع: «لقد حرص قادتنا على الاهتمام بالرماية لإعادة البراعم الناشئة إلى هذه الرياضة حتى لا تندثر. وأولى صاحب السمو، ولي عهد أبوظبي، اهتمامه البالغ لتكريس ممارسة الرماية؛ لما لها من أهمية في تكوين شخصية الأجيال، وإتاحة المجال بين الشباب والشابات، إلى جانب كبار المواطنين تحت مظلة هذا المهرجان، الذي يتكرر سنوياً من دون كلل أو ملل من جانبنا؛ لأن هذه المهمة تندرج ضمن اهتماماتنا بهذه الأجيال ضماناً لاستدامة رياضة الرماية». وأشار إلى أن عدد المسابقات في هذه الدورة وصل إلى 15 مسابقة، وسيبلغ عدد الفائزين 260 فائزاً، فيما كان عددهم في الدورة السابقة 180 فائزاً فقط، وهذا دلالة على تطوره سنة تلو الأخرى.

وقال إن مهرجان الوحدات المساندة للرماية، حدث رياضي ثقافي وتراثي ينقل كثيراً من الانطباعات التي تتمثل في حياة شعب الإمارات، وها نحن نحاول التقرب من ذلك الزمن ولو بالقدر اليسير، حتى نعود بالذاكرة إلى تلك الحياة السابقة من التراث الإماراتي، وكذلك أخذ العبرة والسيرة النيرة من حياة قائدنا وباني نهضة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال المحاضرة التي سيتحدث فيها زكي نسيبة، وزير دولة، ومحاضرة أخرى عن العملات التي كان المواطنون يتعاملون بها، قبل قيام دولة الإمارات.

من جانبه قال العقيد طالب علي أبو طالب، رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، إنه تم تسجيل 6730 رامياً من دون الفرق، فيما تم تسجيل 550 رامياً ضمن الفرق المشاركة. وارتفعت أعداد النساء المشاركات لتبلغ 750 رامية، منهنّ 400 رامية في مسابقة المسدس، و350 رامية في مسابقة «ستكون»، كما ارتفعت مشاركة كبار السن في مسابقة البندقية التراثية إلى 200 رامٍ، والفردية من 1000 إلى 1800 رامٍ.

وأضاف: «يتضح لنا من خلال التسجيل والإحصاء للدورة السابعة من مهرجان الوحدات المساندة للرماية، أنها تتفوق على الدورات السابقة من الناحية العددية للمشاركين، خصوصاً من العنصر النسائي. وتتولى اللجنة تسجيل الرجال والنساء على حد سواء، ثم تحدد يوم الرماية لكل المشاركين بعد حصرهم في كشوف يتم إرسالها إلى لجنة الرماية لتنفيذها، وقبل ذلك ترسل رسائل نصية عبر الهواتف لإبلاغ الرماة بالموعد المحدد للرماية».

وأوضح أنه تم تقسيم الرماية إلى مرحلتين؛ الأولى رماية المتسابقين في الأندية، وفي حالة حصول المتسابق على الدرجة المحددة من قبل اللجان المشرفة في ميادين الرماية، يتأهل إلى المرحلة الثانية.

وقال العميد ركن سيف الظاهري، إن هناك إقبالًا لافتاً على الدورة الحالية من المهرجان مقارنة بالسنوات الماضية؛ نظراً لحرص المواطنين على خوض هذه التجربة في ميادين الرماية، خصوصاً صغار السن، لكسر حاجز الخوف والاستمرار في المشاركات المستقبلية.

وتابع: «لا يفوتنا أن نؤكد للمتسابقين وخصوصاً الحاصلين على المراكز الأولى في الرماية، أن هناك كشوفاً سترفع بأسمائهم إلى اتحاد الرماية بالدولة، للاستفادة منهم ومتابعتهم ميدانياً، ليكونوا ضمن فرق الرماية الدولية».