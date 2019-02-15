الاستعراضات خلال الأمطار.. متعة خارج القانون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: راشد النعيمي

ما إن تتلبد السماء بالغيوم ويستبشر الناس بالقطرات الأولى من المطر، تتحول المناطق الصحراوية إلى قبلة للشباب، خاصة تلك التي درجت العادة على تخصيصها كمواقع متعارف عليها للاستعراضات.

خلال وقت قصير تتكدس المركبات والدراجات في كل شبر وتبدأ جولات من السباقات والاستعراضات والحركات البهلوانية التي لا تقيم وزناً للسلامة وقواعدها، ويتحول الأمر إلى تحدٍّ لإثبات الوجود ونادراً ما تبقى الأمور تحت السيطرة كما يعتقد المستعرضون، إذ تنقلب سيارة هنا أو تتدهور هناك،

أو تتحول دراجة رباعية إلى كتلة حطام، وسائقها ملقى على الرمال بانتظار من يسعفه، في مشهد مأساوي لا يناسب نزول المطر كنعمة تستحق الشكر.

يقول سالم الشامسي وهو من رواد البر: إن ما يحدث خلال سقوط الأمطار من الشباب، أمر ينبغي الوقوف عنده؛ لأنه لا يتعلق بالمتعة والتعبير عن الفرح بسقوط الأمطار، فهو يفسد فرحة الناس الذين أتوا للاستمتاع مع أسرهم ويعرضهم للخطر وللحوادث، خاصة أن التهور والرعونة شعار هؤلاء المستهترين الذين يزعجون غيرهم بأصوات مركباتهم ودراجاتهم، كما أن المكان يسجل كل مرة حوادث شنيعة كان يمكن تلافيها لو اقتصر الأمر على المتعة.

ويضيف: هناك حلبات خاصة للاستعراض، يمكن الذهاب إليها وممارسة الحركات التي تحلو لهم، لأنها مجهزة بعناصر السلامة وبعيدة عن الأسر والأطفال وأصحاب السيارات، فلماذا يصر هؤلاء على إفساد فرحة غيرهم بهذا الإزعاج غير المبرر، وهذه الفوضى التي يحدثونها والتي أدت بالكثير من الآباء، إلى عدم الخروج خلال هذه الأجواء، خشية تعرضهم لحوادث بسبب هؤلاء العابثين.

من جانبه ينتقد سالم الظاهري، تصرفات الشباب من أقرانه، ويقول إنها خرجت عن إطار المتعة، خاصة أن مكان التجمع قريب من الطريق العام مما يجذب العائلات والجمهور، لذلك لا بد من مراعاة عوامل السلامة، داعياً أصحاب السيارات والدراجات إلى الاتجاه داخل الصحراء، في أماكن آمنة لممارسة هوايتهم مع التحلي بالحذر وعدم التهور حرصاً على أرواحهم وأرواح غيرهم.

إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية عممت وفي أكثر من مناسبة، عدداً من التعليمات للقيادة بأمان تحت الأجواء المتقلبة، وتتضمن مجموعة التعليمات والإرشادات للحفاظ على سلامة السائقين والركاب، خلال القيادة أثناء تقلب الأحوال الجوية والأمطار وتناثر الرمال، والتي يجب عدم التهاون بها في مثل تلك الظروف الجوية غير المستقرة.

وأكدت الإدارة أن السبب الرئيسي لوقوع الحوادث المرورية خلال الأمطار، هو السرعة وعدم ترك مسافة بين المركبات، في ظل الأوضاع الجوية وتقلب الطقس وهطول الأمطار، خاصة وأن عدم ترك مسافة بين المركبات وفي حال وجود تجمعات للمياه على الشوارع مع السرعة، يؤدي إلى صعوبة السيطرة على المركبة وإيقافها.

وأشارت إلى أن الاستعراض الخطير في قيادة السيارات، والتفحيص في الأماكن العامة، يمثل رعونة وإخلالاً بالقانون، وتعرّض سلامة الآخرين للخطر، علاوة على ما تمثله من إزعاج وتهديد لسلامة الجميع، من سائقين ومستخدمي الطريق، في حين أن الضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات الشرطية المعنية، وبشكل مستمر وواضح، وتعرّض المخالفين أنفسهم لأشد العقوبات.