سكان الإمارات.. الأوائل عالمياً في راحة البال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين

بعد العديد من المؤشرات العالمية التي تبوأها سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، صنف مؤشر راحة البال «Mental Wellbeing Index» الذي أصدره مؤخراً موقع «Soul Sanctuaries»، سكان الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى العالم بين 94 دولة، نظراً لما يحظون به من مؤشرات عالية في السلامة النفسية ومستوى الرضا عن الحياة العامة، ويتضمن ذلك أيضاً عدداً من المعايير مثل متوسط ساعات سطوع الشمس خلال السنة، والحياة الاجتماعية، ومستوى السعادة والصحة النفسية العامة والطبيعة الخلابة وانتشار الكرم.

وأكد التقرير إن احتلال الإمارات لصدارة هذا المؤشر جاء بعد أن سجلت نقاطاً مرتفعة جداً في المعايير الرئيسية، التي تشمل متوسط ساعات الشمس المشرقة طوال السنة، إضافة إلى جاذبية مواردها ومناطقها الطبيعية، التي تمتاز بالمنحدرات البحرية الخلابة وطبيعتها الجميلة.

وفي العناصر المكونة للمؤشر، سجلت الإمارات إجمالي 28 من أصل 30 نقطة، حيث حققت 1.763 نقطة في عنصر الصحة النفسية، و6.6 في السعادة، و25 نقطة في الحياة الاجتماعية، و5.6 نقطة في الطبيعة، و10 نقاط في معيار الكرم، كما بلغت ساعات سطوع الشمس سنويا 3508 ساعات وفقاً للتقرير.