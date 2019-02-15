مدرسة تصل للمناطق النائية عربياً لتوفير تعليم عادل للجميع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

أكدت قيادات تربوية وخبراء ومتخصصون في الشأن المعرفي والتعليمي، أن مبادرة «مدرسة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل إسهاماً جديداً لسموه على طريق النهضة العربية، واهتمام سموه في كل ما يتصل بالشأن العربي وخاصة التعليمي، نظراً لإدراك سموه أهمية هذا الجانب في الارتقاء بالشعوب وتقدمهم.

وقالوا ل«الخليج» أن النتائج التي حققها «تحدي الترجمة» الذي يشكل إحدى مراحل مشروع «محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي»، يعد إنجازاً معرفياً كبيراً، لاسيما أن التحدي في أولى خطواته أفرز «منصة تعليمية رقمية»، تشمل 5000 فيديو مترجم لمواد «الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم العامة»، ليستهدف 50 مليون طالب عربي، وباتت متوفرة في ألف قرية لا تغطيها شبكة الأنترنت.

أكد حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن منصة «مدرسة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل رافداً تعليمياً مميزاً لأجيال المستقبل على المستوى العربي، لاسيما أنها تستوعب الملايين من الطلبة والباحثين ورواد العلم، مؤكداً أن المبادرة تنعكس إيجابياً على مسيرة التعليم في دولة الإمارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، نظراً لما تحتويه من مضامين وكنوز معرفية، ومصادر تعلم.

وقال إن «مدرسة»، إضافة نوعية للمخزون المعرفي والعلمي في الوطن العربي. لاسيما أنها تتضمن مناهج تعليمية عالمية، تضم مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء المترجمة إلى اللغة العربية، وتستهدف الطلبة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، مؤكداً أنها رسالة ملهمة للشعوب والأجيال، يركز مضمونها على أن التعليم، يعد الرهان الحقيقي للنهضة والتطوير، ويعتبر سر تقدم الأمم وبقائها في الطليعة وقدرتها على المنافسة الحقيقية في عالم يتسم بالتنافسية والتسابق نحو تحقيق المنجزات العلمية.

روافد جديدة

ويرى مروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، أن مبادرة «مدرسة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعد إنجازاً كبيراً يحمل بين طياته قفزة نوعية نحو روافد تعليمية جديدة، وسبل الحصول عليه، لاسيما أنها توفر محتوى علمياً راقياً، في مواد دراسية مهمة، تحاكي في مضمونها المستقبل ومتطلباته، معتبراً أن المبادرة، أكبر حراك معرفي ناطق باللغة العربية عبر القنوات المختلفة لمحتوى الأنترنت. واعتبر أن تلك المنصة، تعد الهدية التي تقدمها الإمارات لجميع الناطقين باللغة العربية في العالم، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع التعليم في سلم أولوياتها على المستوى الوطني والمستوى العربي، لاسيما أنها تمنح الفرصة للطلبة من مختلف المراحل التعليمية لترسيخ فهمهم للنظريات العلمية بطريقة سهلة ولغة مفهومة. وأكدت فوزية حسن غريب، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، أن المحتوى الرقمي للمنصة، يسهم في تعزيز التعليم المستمر، من خلال إتاحة مصادر المعرفة للطلبة أينما كانوا ووقتما يشاؤون، مشيرة إلى أهمية المبادرة، في تعزيز مكانة اللغة العربية وتمكينها ضمن منظومة المحتوى التعليمي الرقمي عالمياً.

وترى أن المنصة تثري العملية التعليمية عربياً، وتسهم في بناء جيل العلماء والعباقرة والمبدعين في الوطن العربي، لاسيما أن الطلبة في جميع أنحاء العالم يستطيعون الاستفادة من هذا المحتوى العلمي الضخم، فضلاً عن زيادة الإقبال على اللغة العربية كما كان في السابق، كلغة للتعلم والتحاور والعلوم والرياضيات، معتبرة أن وصول التعليم إلى الأطفال في المناطق النائية في مختلف البلدان العربية، يعد إنجازاً كبيراً يستحق الثناء والتقدير؛ حيث يحارب الأمية والجهل في مختلف بقاع الأرض.

تغيير جذري

وأفادت شريفة موسى، رئيسة مجلس إدارة جمعية المعلمين، بأن منصة «مدرسة»، عززت شراكاتها الاستراتيجية محلياً في دولة الإمارات، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المعلمين لدعم حركة التطوع، في إنتاج محتوى تعليمي متميز عبر نخبة من المعلمين المتميزين من منتسبي الجمعية، والخبرات الأكاديمية والتربوية.

وأكدت أن المبادرة، تحدث تغييراً جذرياً في واقع التعليم العربي، لاسيما أنها تقدم فيديوهات تعليمية ودروساً علمية مترجمة إلى العربية، ودعماً كبيراً للطالب والمعلم والأهالي، موضحة أن جمعية المعلمين تركز في المرحلة المقبلة على أن تكون جزءاً أصيلاً في تلك المبادرة الفريدة من نوعها، فضلاً عن أداء دورها التربوي في دعم مسارات المبادرة وأهدافها.

احتياجات المستقبل

Advertisements

وأكدت التربوية فاتنة البيطار، أن مبادرة «مدرسة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعد ترجمة واقعية لاحتياجات المستقبل، من العلوم والمعارف الحديثة، مما يسهم في الارتقاء بالفكر الطلابي، وحثهم على البحث والاستقصاء والتعلم، ورفع سقف مخزونهم المعرفي في مختلف المواد المستهدفة، مضيفة أن المنجزات الحضارية تقاس بما تمتلكه الأمم من قيم ومعارف وعلوم، والمنصة خطوة مهمة تستعيد من خلالها الأمة العربية حضارتها، وثقافتها، وعزتها.

ترى التربوية خلود فهمي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعادت من جديد فاعلية اللغة العربية، في نقل المعارف العلمية وتأصيل البحث العلمي، لاسيما أنها كانت فرصة لأكثر من 51 ألف متطوع، تسابقوا للمشاركة، ليكونوا جزءاً منها، مضيفاً أن المضمون العلمي، يسهم في تشييد واقع إثرائي جديد لمصادر التعلم والمعرفة الموجودة الآن.

وأضافت أن المبادرة تخلق حراكاً تعليمياً لا يقتصر على دولة الإمارات فحسب، وإنما يشمل عالمنا العربي، مما يتيح الفرصة لاستئناف خطى التميز الحضاري الذي احتلت العرب فيه مركز الصدارة عالمياً على مر قرون عدة، فضلاً عن الزخم المعرفي لأجيال المستقبل التي يقع على عاتقها تعزيز مقومات النجاح الذاتي من خلال فتح مداركها على منابع العلم وتشجيعها على التعلم والتطور ومواكبة المتغيرات العصرية العالمية.

اتصال هاتفي

وخلال اتصال هاتفي، أكدت سهير السكوت «مصر»، إحدى المتطوعات، في فريق ترجمة محتوى منصة «مدرسة» ل«الخليج»، أن المبادرة مسار فاعل لإحياء حركات الترجمة، بما يواكب المتغيرات الحديثة في التعليم، موضحة أن مهمتها ركزت على ترجمة حوالي 46 فيديو، اختلف محتواها وتنوع بين مواد «الفيزياء والأحياء والهندسة والطب والتمريض».

وحول التحديات التي واجهتها، أفادت بأنها تكمن في بعض الموضوعات الجديدة التي اشتملت عليها النصوص المطروحة؛ حيث ينبغي أن يكون المترجم على دراية واسعة بالموضوع المراد ترجمته، لذا عندما كنت أترجم موضوعاً جديداً كنت أدرسه، أولاً ثم أقوم بعملية الترجمة، وواجهت هذا الأمر على وجه الخصوص في فيديوهات الهندسة الكهربائية، فضلاً عن بعض المصطلحات الطبية المتشابهة، التي لم يكن لها مرادفات لغوية أو مرادفات أخرى.

محتويات علمية

تتيح «مدرسة»، المنصة التعليمية المتطورة للطلبة على امتداد العالم العربي، فرصة متابعة كل الدروس في مواد «الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم العامة» عن بعد؛ إذ تحاكي في مضمونها مختلف المحتويات العلمية للمناهج العربية.

ثراء المعلومات

نجحت مبادرة «مدرسة»، في استقطاب مشاركات للمترجمين من مختلف أنحاء العالم العربي، كما أن الدروس التعليمية بالفيديو، تغطي مناهج العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء للمراحل الدراسية من رياض الأطفال لغاية الصف ال12، وحرصت على أن تكون الفيديوهات ثرية بالمعلومات، وقصيرة من حيث المدة الزمنية، وتفاعلية، ويمكن مشاركتها، وغنية بالرسوم والألوان.