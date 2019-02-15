حماية دور العبادة.. حفظ لهوية ومعتقدات البشرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتبت: مها عادل

في جامع قرطبة الكبير، يستطيع الزائر أن يرى أبرز معالم الفن الإسلامي في الأندلس، التي صمدت عبر الزمن، رغم المحاولات الكثيرة الفاشلة التي جرت لطمسها بأيدي الإسبان، بعد إخراج المسلمين من قرطبة، وفي كنيسة «آيا صوفيا» بإسطنبول يستمتع الزوار بأجمل فنون العصر البيزنطي، رغم الملامح الزخرفية الإسلامية التي أضافها العثمانيون، عندما فتحوا القسطنطينية، التاريخ الدامي القديم لطمس هوية دور العبادة وتحويل الجامع إلى كنيسة والكنيسة إلى جامع أصبح من الماضي، بينما الذي بقي هو نموذجان كلاسيكيان لعصر مضى، كانت فيه دور العبادة جزءاً من غنيمة المنتصر (وهي أمور مارسها أتباع الأديان رغم تحريم الأديان ذلك)، ولكنهما اليوم أصبحا مثالاً كلاسيكياً، على أن السيف ينجح في فتح البلدان وإخضاع المدن، ولكن التاريخ والحضارة ينتصران في النهاية، ويحافظان على ملامح وشخصية المكان، وأن الإنسانية تستطيع أن تستعيد تسامحها وتتجاوز إرث عصور قديمة، عانت فيها بعض دور العبادة من غياب الحماية لهويتها الدينية.

من هنا تنبع أهمية مناقشة مسألة حماية دور العبادة في القرن الحادي والعشرين، رغم أنها قد تبدو أمراً بدهيّاً علّمنا إياه التاريخ، وأثبتته المواثيق ودعت إليه الأديان، فمازال في الذهن موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند فتح القدس وهو يخرج من كنيسة القيامة ويرفض الصلاة داخلها، ليصلي خارجها عندما أذن وقت الصلاة، وقال قولته الشهيرة «خفت أن أصلي في الكنيسة؛ فيتخذها أناس من بعدي مسجداً»، فأراد بذلك أن يحمي الكنيسة من أي اعتداء مفترض على هويتها، قد يقوم به أناس في عصور تالية يغيّرون فيه هويتها ويعتدون على شخصيتها، حتى لو كان ذلك بهدف تحويلها إلى مسجد.

إن موضوع حماية دور العبادة، مازال مطروحاً في عالمنا المعاصر، لأن تيارات العنف والتطرف التي تنتهك حياة البشر وتسفك دماءهم، اعتادت أن تستهدف أيضاً مقدسات البشر ودور عبادتهم، وأن تعتدي على المؤمنين المسالمين وهم يقفون بين يدي الله الخالق العزيز. وخريطة الاعتداءات التي جرت في السنين العشر الماضية على دور العبادة حول العالم، ترسم صورة عبثية ومجنونة عما يفعله التطرف، فكثير من البلاد جرت فيها أشكال مختلفة من الاعتداءات ضد المساجد والكنائس والمعابد، والغريب أن الأمر لا يتوقف عند البلاد التي تحترق بنيران الفتنة الطائفية والحروب الأهلية فقط، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال مازال حادث الاعتداء على معبد بيتسبرج اليهودي، ماثلاً في الأذهان حيث لم يمر عليه سوى أشهر قليلة وكان الفاعل متشدداً ينتمي إلى جماعة دينية مسيحية متطرفة، فتح النار على مجموعات من المصلين الآمنين خارج المعبد اليهودي؛ فقتل وأصاب العشرات في أكتوبر من عام 2018، بينما عانت مساجد عديدة في أوروبا من اعتداءات وتهديدات من جماعات اليمين المتطرف، ومنذ بضع سنوات استهدف انتحاري من «داعش»، المسجد النبوي في المدينة المنورة وفجّر نفسه في موقف السيارات الخارجي؛ فقتل وأصاب بعض رجال الشرطة وما زاد من عبثية الموقف أن هذا المتطرف الذي ينتمي لجماعة ترفع شعارات إسلامية، قام بجريمته في وقت الإفطار من شهر رمضان، أي أنه انتهك أقدس الأوقات وأقدس الأماكن الإسلامية تحت شعارات جماعته التي تدّعي الإسلام. وهي مجرد أمثلة تثبت أن التطرف والإرهاب لا دين له، وأن استهداف دور العبادة جريمة يرتكبها المتطرفون من جميع الأديان والمذاهب رغم تحريمها بكل الأديان.

تبدو الصورة أكثر قتامة، إذا ما أضفنا إليها الممارسات التي تحدث في مناطق الصراع، في العراق وسوريا، حيث جرى استهداف عشرات الكنائس والجوامع، ولعبت نيران الطائفية بقدسية بيوت الله وتم تدمير العديد من دور العبادة التي تحظى بمكانة وقدسية خاصة في نفوس أتباعها، من كنائس كلدانية وأضرحة شيعية ومساجد سنية ومعابد أيزيدية وهي دور للعبادة عاشت قروناً طويلة، شاهدة على التسامح الذي شهدته بلاد الرافدين والشام قبل أن تجتاحها نيران الغضب والطائفية والتعصب.

وفي ليبيا واليمن حيث نظرت الجماعات المتطرفة المسلحة إلى المساجد، كأهداف سهلة المنال يمكن باستهدافها وإسقاط مئات الضحايا، وهذا هو الهدف الذي يسعى إليه المتطرفون دائماً، وكان أسوأ هذه الجرائم ما حدث من استهداف لجامع بني غازي في ليبيا وقت صلاة الجمعة قبل عام، ما أسقط المئات بين قتلى وجرحى.

في ظل هذه الممارسات العبثية التي يقوم بها المتطرفون، تخفف الصورة، مشاهد إيجابية تجري هنا وهناك، ففي أوروبا وبينما يقوم متطرفون يمينيون بعمليات اعتداء، ضد مساجد ومؤسسات دينية، يقوم آخرون بحماية المساجد بأجسادهم وتكوين حلقات بشرية حولها، وفي السويد على سبيل المثال، دعت بعض الكنائس لتخصيص أماكن للمسلمين للصلاة فيها، إما بسبب عدم وجود مساجد في بعض المدن الصغيرة أو بسبب تهديدات تعرض لها المسلمون في مدن أخرى، وفي مصر رأينا مؤخراً إنشاء الكنيسة لتجاور الجامع، ليكونا من أوائل المباني التي تُفتتح في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي رسائل مهمة تقدمها قوى الاعتدال والتسامح من قيادات دينية وسياسية تنتمي إلى الإسلام والمسيحية واليهودية، وهي رسائل تحظى بالدعم والتقدير من جماهير الناس التي تبحث عن العيش في سلام وتكافح قوى التطرف.