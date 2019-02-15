رش رئيس وزراء ألبانيا بالحبر في البرلمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصاعدت حدة التوتر في برلمان ألبانيا، أمس الخميس، عندما قام نائب معارض برش الحبر على رئيس الوزراء إيدي راما، مما لطخ وجهه وقميصه باللون الأزرق.

وذكرت شبكة «تي في كلان»، أنه تم طرد النائب من الحزب الديمقراطي إيدي بالوكا، من الجلسة البرلمانية، بعد أن قام برش الحبر من قلم أو محقنة.

وكان راما الذي ينتمى إلى الحزب الاشتراكي الحاكم قد رفض، طلب الديمقراطيين بتقديم استقالته بحلول الجمعة، كما سخر منهم بالقول أنا «قلق لأننا ليس لدينا معارضة».

ويهدد زعيم الحزب الديمقراطي، بتنظيم تظاهرات ما لم يتنحّ راما، ويفسح الطريق أمام تشكيل حكومة تكنوقراط. (د.ب.أ)