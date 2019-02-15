6.1 مليار أرباح «إعمار العقارية» بنمو 10% في 2018

حققت «إعمار العقارية» أرباحاً صافية 7.21 مليار درهم في 2018، بنمو 30% مقارنة بصافي أرباح 5.56 مليار درهم في 2017، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير»، وحركة سوق تداول العملات (الفوركس). وحققت الشركة ربحاً صافياً عائداً على حقوق المساهمين في الشركة الأم بنحو 6.1 مليار درهم، وبنمو 10% مقارنة مع 5.57 مليار درهم في العام 2017.

وصلت الإيرادات في عام 2018 إلى 25.69 مليار درهم، بنمو 37%، مقارنة بإيرادات السنة المالية 2017 البالغة 18.75 مليار درهم.

وخلال الربع الرابع بلغت إيرادات «إعمار» 8.3 مليار بنمو 53%، مقارنة بإيرادات الربع الرابع 2017 التي بلغت 5.43 مليار. كذلك بلغ صافي الأرباح الفصلية 1.95 مليار درهم بنمو 34%، مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع 2017 البالغ 1.45 مليار درهم، وذلك قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير»، وحركة سوق تداول العملات.

وقالت الشركة في بيان أمس، إن «إعمار العقارية» وزعت في 2018 أرباحاً استثنائية بقيمة 4 مليارات درهم من عائدات الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير»، ووزعت «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» أرباحاً نقدية بقيمة 1.301 مليار درهم، وأرباحاً نقدية (مرحلية) خاصة بقيمة 1.04 مليار درهم على التوالي، خلال العام 2018.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «ركزت استراتيجيتنا لعام 2018 على بناء وإطلاق الوجهات العقارية المميزة، وهو ما حظي باستجابة قوية من قبل المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما واصلنا توسعة أعمالنا في قطاع مراكز التسوق لنكون أكثر مواكبةً للتطلعات المتغيرة للعملاء، وهو ما تجسد في توسعة «دبي مول» وإطلاق «دبي سكوير». وفي مجال الضيافة، فإنّ تركيزنا موجه على تعزيز إمكاناتنا التشغيلية أكثر من امتلاك الأصول. ونستند في نمونا إلى التحول الرقمي، واعتماد أفضل معايير الجودة في كل ما نقوم به، لتحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصالح».

أبرز إنجازات الأداء

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قامت «إعمار» حتى اليوم بتسليم أكثر من 51800 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية، ويجري العمل حالياً على تطوير أكثر من 29800 وحدة سكنية في الإمارات، وأكثر من 17500 وحدة في الأسواق العالمية. وجاء النمو الكبير الذي حققته «إعمار» في 2018 مدفوعاً بالأداء الإيجابي لكل من «إعمار للتطوير» و«إعمار مولز»، اللتين حققتا مجتمعتين إيرادات إجمالية بلغت 19.87 مليار درهم.

الضيافة والترفيه

ووصلت إيرادات «إعمار» من أعمال الضيافة والتأجير التجاري والترفيه مجتمعة إلى 2.73 مليار درهم في 2018، وهي مماثلة لإيرادات عام 2017 البالغة 2.72 مليار. وقالت إعمار إن المشروع الاستثماري «روف سيتي ووك» الذي طرحته في 2018 شهد مبيعات بقيمة 154 مليون درهم.

الأسواق العالمية

وساهمت أعمال «إعمار» في الأسواق العالمية خلال عام 2018 بنسبة 12% من إجمالي الإيرادات، مع تحقيق إيرادات بقيمة 3.081 مليار درهم.

وتم تصنيف «إعمار» في المرتبة الأولى بين شركات التطوير، من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لمؤشر MSCI EM، ولديها رصيد من الأراضي يبلغ أكثر من 1.6 مليار قدم مربعة في الأسواق الرئيسية. وتعتبر «إعمار» اليوم أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم خارج حدود الصين، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى أكثر من 2.7 مليار دولار. كما تم تصنيف «إعمار» بين أفضل 10 علامات تجارية في الشرق الأوسط؛ بفضل مشاريعها الاستراتيجية الجديدة، وارتفاع قيمة علامتها التجارية بنسبة 39 في المئة خلال العام الماضي.