تحذير من تهديدات إيرانية لممرات الملاحة الدولية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط من تزايد التهديد الإيراني للملاحة البحري،ة وتورطها في عمليات تهريب الأسلحة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها نائب الأميرال جيمس مالوي، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الأربعاء، وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأمريكية. وقال مالوي إن إيران «لديها قدرة متزايدة في صواريخ كروز، والصواريخ الباليستية، والأنظمة السطحية غير المأهولة (مراكب ذاتية القيادة)، كل هذه الأشياء التي نشاهدها هي عدائية، ومزعزعة للاستقرار بطبيعتها».

وكانت الأنظمة السطحية غير المأهولة، وتشمل مراكب متفجرة مصممة لاستهداف سفن العدو، أثارت القلق ؛ لا سيما بعد استخدامها من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن. .

وأشار مالوي إلى أن إيران تستخدم الممرات المائية في المنطقة لتصدير «المواد والأسلحة والذخيرة والصواريخ إلى وكلائها في جميع أنحاء المنطقة»، في إطار مخططاتها للهيمنة. وأكد ثقته في قدرة البحرية الأمريكية على مواجهة أي تهديد إيراني، مشيرا الى الولايات المتحدة لديها 21 سفينة مخصصة للعمل بشكل دائم في المنطقة، وتشمل سفن الدوريات، وكاسحات الألغام وسفن خفر السواحل، وكذلك السفن المتمركزة للدول الحليفة مثل المملكة المتحدة .

(وكالات)