حمدان بن محمد: نفخر بالمستوى الاحترافي لأجهزتنا الأمنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى و«وام»

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، قبل ظهر أمس فعاليات اليوم الخامس والختامي للنسخة الأولى من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والذي أقيم خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري بالمدينة التدريبية في منطقة الروية.

وشارك في فعاليات التحدي الذي أقيم تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبإشراف اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، 60 فريقاً من 50 دولة تنافسوا خلال خمسة أيام على جوائز قدرها 170 ألف دولار من خلال 5 فئات مختلفة ومن أجل تشجيع تبادل الأساليب الفنية والخطط التكتيكية وتعزيز مستوى المهارات التكتيكية والتحمل البدني للفرق.

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته للفعالية بجولة في ميدان التحدي والحديث مع المشاركين في البطولة والتعرف على كافة العمليات التكتيكية التي يقومون بها.

كما تعرف سموه من اللواء عبدالله المري على «بيت الإطارات» والتصميم الداخلي له وكيفية إجراء العمليات التكتيكية من خلاله عن طريق الوحدات والفرق المشاركة.

كما اطلع سموه على برج الإنزال والمعدات والعربات والمركبات الخاصة بالفرق التكتيكية، وكيفية توزيع الأهداف الخاصة بالرماية.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «شهدت فعاليات اليوم الختامي لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية بمشاركة عدد من الفرق من مختلف أجهزتنا الأمنية في الدولة، وسعدت بالمستوى التنظيمي الذي قدمته شرطة دبي لجميع الفرق المشاركة التي جاءت من 50 دولة حول العالم.

وأضاف سموه: نفتخر بالمستوى الاحترافي الذي وصلت إليه أجهزتنا الأمنية في إعداد الوحدات والفرق الخاصة للحفاظ على أمن وسلامة مجتمعنا، العمل الأمني يتطلب تبادل الخبرات مع أفضل الفرق من حول العالم لاكتساب المزيد من المهارات في هذا المجال».

وفيما يتعلق بنتائج اليوم الأخير والمجموع العام للتحدي، فقد حقق فريق شرطة دبي المركز الأول في سباق الموانع بزمن قدره 4: 13: 46 دقيقة، ليحصل على جائزة قدرها 5000 دولار وجاء في المركز الثاني فريق الحماية الروسي بزمن قدره 4: 14: 69 دقيقة ليحصل على جائزة قدرها 3000 دولار، وفي المركز الثالث جاء فريق الأمن البيلاروسي بزمن قدره 4: 49: 97 دقيقة ليحصل على جائزة قدرها 2000 دولار.

وفي نتائج المجموع العام للتحدي فقد تصدرت شرطة دبي المنافسات وحصلت على المركز الأول برصيد 219 نقطة، لتحصل على جائزة قدرها 70000الف دولار وجاء في المركز الثاني فريق الأمن البيلاروسي برصيد 208 نقطة، ليحصل على جائزة قدرها 30000 ألف دولار ثم المركز الثالث لفريق أسويلا كاونتي الأمريكي برصيد 202 نقطة ليحصل على جائزة قدرها 20000 ألف دولار.

وشاركت دولة الإمارات في التحدي من خلال 8 فرق ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي (A) و(B) والقيادة العامة لشرطة أبوظبي (A) و(B) والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وإدارة الشرطة الاتحادية 71.

وخلال فعالية التحدي قامت الفرق المشاركة بمواجهة بعضها في إطار خمس فئات من المنافسة والتحديات للخبراء والمختصين من أعضاء الفرق التكتيكية والمسلحين، بهدف تشجيع تبادل الأساليب الفنية والخطط التكتيكية وتعزيز مستوى المهارات التكتيكية وزيادة التركيز الذهني والتحمل البدني للفرق التكتيكية العالمية حيث تتمثل الفئات الخمس للحدث في كل من المسابقة التكتيكية، ومسابقة الموانع ومسابقة إنقاذ ضابط، ومسابقة البرج ومسابقة الموانع.

وثمن اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لميدان الروية من أجل الاطلاع على كافة الجوانب المعلقة بالتحدي والحديث مع المشاركين، وتوجه بالشكر لكافة المشاركين في فعاليات التحدي.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري أن كافة العناصر الشرطية التي شاركت في فعاليات التحدي على مدار الأيام الماضية اكتسبت المزيد من الخبرات المتبادلة من بعضها، لافتا إلى أن كافة الفرق اطلعت على المزيد من الجوانب التكتيكية والفنية في هذا المجال، وتمنى مشاركة كافة الفرق العالمية في النسخة المقبلة من التحدي، من أجل الاطلاع على كل ما هو جديد في هذا الجانب مع زيادة في أعداد المشاركين من مختلف دول العالم.

هذا وقد عملت القيادة العامة لشرطة دبي على بذل كافة الجهود من أجل إظهار الحدث وخروجه بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة دولة الإمارات، التنظيمية التي تؤكد دائما أنها قادرة على تقديم أفضل السبل لدعم المشاركين من مختلف دول العالم بمختلف الأحداث المقامة على أرضها