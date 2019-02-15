العين في اختبار الظفرة القوي.. وشباب الأهلي مع عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يسدل الستار اليوم على مباريات الجولة 15 من دوري الخليج العربي بإقامة 4 مباريات، تجمع الأولى بين الوحدة ودبا الفجيرة، بينما تضم الثانية الظفرة مع العين، أما عند الثامنة مساء، يلتقي الإمارات مع اتحاد كلباء، على أن يواجه شباب الأهلي ضيفه عجمان.

يحل العين وصيف الترتيب العام (32 نقطة) ضيفاًَ في الخامسة و35 دقيقة مساء اليوم على الظفرة العاشر (14 نقطة) في موقعة يريد من خلالها الزعيم المضي قدماً في صراع المنافسة على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

وسيخوض الفريق البنفسجي لقاء اليوم بمعنويات الفوز الثمين الذي حققه على الوحدة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر يوم الأحد الماضي، وسيحاول ضمان العودة من استاد حمدان بن زايد بالعلامة الكاملة، حتى يواصل الضغط على الشارقة المتصدر، بعدما لعب الأخير يوم أمس أمام النصر.

أما الظفرة الذي تلقى جرعة من الثقة بعدما بلغ المربع الذهبي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب دبا الفجيرة، فسيتطلع إلى عرقلة الزعيم، وتحقيق الفوز، معتمداً على قدرات رومولو وميليسي.

ويستقبل شباب الأهلي رابع الترتيب العام (28 نقطة) في الثامنة مساء اليوم ضيفه عجمان السابع (19 نقطة) في العوير في مباراة قد تشكل مفرق طرق في رحلة الفريقين في المسابقة هذا الموسم.

وسيخوض الفرسان لقاء اليوم بمعنويات عالية، عقب التأهل إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد الانتصار على النصر بركلات الترجيح، وفوزه في افتتاح الإياب على ملعب محمد بن زايد، على الجزيرة بهدف البديل الرائع أحمد خليل.

ويدرك الفريق المضيف مدى أهمية النقاط الثلاث من أجل البقاء على بعد خطوتين من القمة، خاصة أن تعثر أي منهما قد يشرع أبواب الأمل أمام رجال المدرب رودولفو من أجل الدخول بقوة حلبة المنافسة.

ولن يكون الفريق البرتقالي صيداً سهل المنال، بعدما برهن عن تطور ملموس هذا الموسم، حين نال 19 نقطة من 14 جولة، ويعول المدرب المصري أيمن الرمادي على خبرة عناصره، خاصة أن تشكيلته ستشهد مشاركة الثنائي حسن زهران والمغربي عادل هرماش بعدما غابا عن المباراة الأولى أمام النصر.

ويمني عجمان النفس بضمان الخروج من ملعب المنافس ولو بنقطة، يعزز بها رصيده من النقاط، ويحفظ بها سجله خالياً من الهزائم للجولة الرابعة على التوالي، وإن اكتفى بنيل ثلاث نقاط من 3 تعادلات في الجولات الثلاث الأخيرة.

وسيحاول فريق دبا الفجيرة صاحب المركز الأخير (4 نقاط) البحث عن السعادة في معقل أصحابها، حين يحل ضيفاً على الوحدة السادس (21 نقطة) في الخامسة والنصف مساء اليوم بحثاً عن بارقة أمل تحفظ للنواخذة فرصتهم في الوصول إلى بر الأمان.

ويحتاج الفريق إلى تحقيق انتصار، وإيقاف عداد الهزائم، بعدما مني بالهزيمة ال12 في الجولات ال 14 الأولى حين سقط على أرضه في المرحلة السابقة أمام الوصل.

ويعيش الفريق فترة حرجة، خاصة أنه سيخوض لقاء اليوم بغياب كل من الأردني يوسف الرواشدة وياسر سالم وحميد الماس بسبب الإصابة، إلى جانب استمرار إيقاف اللاعب البرازيلي دييغو سيلفا.

أما الوحدة فسيعود إلى أرض ملعب آل نهيان، بطموح الانتصار الأول على أرضه في حقبة المدرب تين كات، بعدما عاد من دار الزين بخسارة مؤلمة في الكلاسيكو أمام العين بهدف دون مقابل.

وستكون مباراة الإمارات وصيف القاع (10 نقاط) مع ضيفه اتحاد كلباء (18 نقطة)، أقرب إلى مباراة حياة أو موت بالنسبة إلى صاحب الأرض الذي يريد تذوق حلاوة الفوز من أجل التمسك بآمال البقاء مع الكبار.

ولن يرضى الاتحاد كذلك بالخروج خالي الوفاض من أرض المنافس، خاصة أن الفريق يبحث عن تثبيت موقعه بين الكبار، والبحث عن مركز متقدم.