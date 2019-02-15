شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين هجوماً إرهابياً خلف 33 قتيلاً من الشرطة الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي استهدف، أمس، حافلتين في جنوب إقليم كشمير، وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا في صفوف عناصر الشرطة. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الامارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية، مؤكدة وقوفها الى جانب جمهورية الهند الصديقة في الإجراءات التي تتخذها ضد التطرف والعنف والإرهاب. كما شددت على موقف الإمارات الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره ومنطلقاته، داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة التطرف والإرهاب واجتثاثه من جذوره. وأعربت الوزارة عن خالص تعازي دولة الإمارات وصادق مواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الهند الصديق متمنية الشفاء العاجل للجرحى في هذا العمل الإرهابي الآثم. (وام)
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