عدد جديد من فصلية «المسرح»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت إدارة المسرح عدداً جديداً من فصلية «المسرح»، خُصص لرصد وقراءة تجارب المسرح في دول مجلس التعاون.

وفي مستهل العدد نقرأ رسالة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي ألقاها في ختام الدورة الماضية لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي.

وكتب أحمد بورحيمة، رئيس التحرير، في «الافتتاحية» مرحباً بالمشاركين في الدورة الجديدة للمهرجان ذاته، متطرقاً إلى الصلات العميقة التي رسخت على مر السنين بين الفرق المسرحية الإماراتية، ونظيرتها في دول مجلس التعاون.

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وفي باب «مدخل»، كتب جمال آدم عن الدور الذي لعبته «أيام الشارقة المسرحية»، والمهرجانات المثيلة في إثراء الساحة المسرحية المحلية، بالعديد من الأسماء الإخراجية، وقرأ محمود أبو العباس تجارب المخرجين المسرحيين الإماراتيين في العقدين الأخيرين.

وفي باب «دراسات»، كتبت أماني يوسف عن تأثير ظهور وغياب الشخصيات فوق الخشبة على الحدث المسرحي، واسهم عادل قريب بدراسة حول تجليات المفارقة في الكتابة الدرامية.

وفي باب «تجارب وشهادات»، قدم عبد الرحمن بن زيدان إضاءة حول تجربة الممثل والمخرج السوداني يحيى الحاج، الذي رحل في ديسمبر الماضي.