إماراتيون يرفعون علم الدولة على قمة كليمنجارو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الطموح وتحدي العقبات في قاموس أبناء الإمارات، أصبح مبدأ راسخاً ومنهاجاً لحياة ملأى بالإنجازات في مختلف الصعد.

وأضاف الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، وعمر عبيد الجهضمي، ومحمد سيف الشحي إنجازاً جديداً في مسيرة حياتهم بصعود جبل كليمنجارو؛ أعلى قمة في قارة إفريقيا يصل ارتفاعها إلى 5895 متراً.

‫وأوضح الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، أن حب المغامرات والتسلق بدأه منذ طفولته في تجربة العديد من الألعاب ذات التشويق والمغامرة، وتدرج فيه وصولاً إلى تسلق الجبال. وأشار إلى أن فكرة صعود قمة كليمنجارو، جاءت بعد صعود نفس المجموعة إلى قمة الجبل البركاني رينجاني في إندونيسيا، رغبة في الصعود إلى قمم أعلى والاستمتاع بهذه الهواية التي تجمعهم.

‫وحول الاستعدادات التي سبقت الرحلة، أوضح أن تسلق الجبال يتطلب رفع مستوى اللياقة البدنية، حيث إن معدل المشي يومياً في الرحلة يقدر ب 6 ساعات، إضافة إلى تجهيز كافة المستلزمات من معدات تسلق، وملابس تتناسب مع مختلف البيئات في الجبال.

‫وأضاف الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، أن مدة صعود القمة تتطلب 7 أيام، مروراً بالعديد من الصعوبات أبرزها ضغط الأكسجين نتيجة صعود المرتفعات، وتنوع التضاريس من حيث الغابات والأشجار والمسطحات المستوية، والمسطحات الحصوية والانزلاقية، إضافة إلى تغير درجات الحرارة من انخفاضها الشديد تحت الصفر، وزيادتها نهاراً خلال ظهور الشمس، ونزول الأمطار المفاجئة.

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‫وأوضح عمر عبيد الجهضمي، أن شعور الفرحة عند الوصول إلى القمة كان كبيراً، لتحقيق إنجاز يرفع من خلاله علم الإمارات عالياً على قمة تعتبر الأعلى في قارة إفريقيا. وأشار إلى أن كل التعب الذي مر به خلال الرحلة ذهب في هذه اللحظة، وبقي شعور الفرحة بهذا الإنجاز.

‫وأضاف الجهضمي أن هواية التسلق التي تجمعه مع أصدقائه، نمت مع العديد من المغامرات التي خاضها معهم. وأكد أهمية تطوير الشاب الإماراتي لقدراته والاستمرار في تحقيق الإنجازات، مما يرفع اسم الإمارات عالياً سواء في مجال المغامرات أو المجالات الأخرى؛ العلمية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية.

‫ولفت محمد سيف الشحي، إلى أن الشاب الإماراتي نشأ في دولة جعلت الطموح العالي منهاجاً لجميع أبنائها، لتكون قدوة عالمية في تحقيق الإنجازات بأيدي أبنائها.

وأشار إلى انعكاس هذا الطموح على عزيمته وإصراره مع زملائه في مواجهة التحديات الجديدة، لتحقيق إنجازات تفتخر بها الإمارات.

‫وأوضح الشحي أن مثل هذه المغامرات تتخللها ذكريات جميلة ومواقف يتشاركها جميع من في الرحلة، تحفيزاً لأهداف مستقبلية أكبر.