«ناسا» تودع «أوبورتونيتي» على سطح المريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» رسميا أمس الأول خروج مركبة «أوبورتونيتي» من الخدمة التي كانت تسبر أغوار المريخ منذ عام 2004 وأكدت وجود المياه على سطحه في الماضي الغابر، معلنة نهاية واحدة من أبرز المهمات في تاريخ استكشاف الفضاء. ومن مركز التحكّم بالمركبات الفضائية «جيت بروبالشن لابوراتوري» في باسادينا بكاليفورنيا، صرّح المسؤول العلمي في «ناسا» توماس زوربوتشن خلال مؤتمر صحفي: «أعلن انتهاء مهمة أوبورتونيتي». وقال رئيس البرنامج جون كالاس: «الوداع دائما صعب حتّى لو أنها مجرّد آلة».

فُقد الاتصال بالمركبة في العاشر من يونيو 2018 وقت اجتاحت عاصفة من الغبار الكوكب الأحمر، حاجبة نور الشمس عنه لأشهر، ما حال دون شحن البطاريات بواسطة الألواح الشمسية. وبعد 8 أشهر وأكثر من ألف رسالة موجّهة من الأرض بقيت من دون ردّ، قرّرت «ناسا» القيام بمحاولة أخيرة لإعادة الاتصال مساء الثلاثاء الماضي، «لكنها لم تتلق أيّ ردّ في المقابل».

وعلى مرّ الأشهر، بدأ العلماء والمهندسون المشاركون في هذا المشروع يتحضّرون لطيّ الصفحة. وقال فرانك هارتمان الذي تحكّم بالمركبة لمدّة سبع سنوات: «هل من نهاية أمجد من تلك التي طُمر فيها أوبورتونيتي في عاصفة غبار اجتاحت الكوكب برمّته؟».

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وقال مدير «ناسا» جيم برايدنشتاين: «هو احتفاء بسلسلة متعددة من النجاحات».

وغرّد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: «لا تحزنوا لأن المهمة انتهت، بل افرحوا بكلّ ما تعلّمناه منها»، مقدّما التهاني لطاقم «ناسا» على مهمة فاقت كلّ التوقعات وشكّلت مصدر إلهام لجيل جديد من الأمريكيين.

حصيلة هذه المركبة هائلة في مجال استكشاف الفضاء، فهي قطعت 45.16 كيلومتر، أي أكثر من المركبة السوفييتية «لونوخود 2» على القمر في السبعينات وأكثر من المركبة التي قادها الرواد الأمريكيون من مهمة «أبولو 17» على القمر سنة 1972(35 كيلومترا).

وأرسلت «أوبورتونيتي» أيضا 217594 صورة على الأرض وضعت كلّها في متناول العامة على الإنترنت.