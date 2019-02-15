شكرا لقرائتكم خبر عن مكارثية تتلفع برداء معاداة السامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. محمد الصياد

بهية عماوي، مواطنة أمريكية تحمل درجة الماجستير في علم أمراض النطق، وتتحدث ثلاث لغات بطلاقة (الإنجليزية والألمانية والعربية)، وهي أم لأربعة أطفال أمريكيين، وتعمل منذ عام 2009 كأخصائية معالجة لمشاكل النطق باللغة العربية في مدرسة بمدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، التي توجد فيها جالية عربية كبيرة. في 13 أغسطس(آب) الماضي، تفاجأت، حين عرضت المنطقة التعليمية عليها، على جري العادة، تمديد عقدها لسنة أخرى، بوجود بند جديد في العقد يطالبها بالتوقيع على تعهد بأنها «لا تقاطع إسرائيل، وتمتنع عن أي عمل يقصد به معاقبة أو إلحاق ضرر اقتصادي أو تقييد للعلاقات التجارية مع إسرائيل أو مع شخص أو كيان يقوم بأعمال في إسرائيل أو في منطقة تسيطر عليها إسرائيل».

هذه الحادثة أثارت لغطاً وجدلاً واسعين في الإعلام الأمريكي، بشقيه التيار الرئيسي السائد والموازي. حتى إن بعض الوسائط الإعلامية الأمريكية اعتبرت اللغة التي صيغت بها فقرة التعهد بأنها تحاكي ال«الأورويلية» (نسبة إلى الكاتب الإنجليزي جورج أورويل -إريك آرثر بلير- الذي اعتبر مثل هذه الحالات، مدمرة لرفاهية مجتمع حر ومفتوح)، فيما اعتبرها البعض الآخر بأنها عودة مخيفة ومرعبة للمكارثية بالنسبة للأمريكيين (استدعاء وإسقاط لحملة القمع الرهيبة، التي تعرض لها آلاف المثقفين والفنانين والكتاب الأمريكيين، التي قادها السناتور الأمريكي جوزيف مكارثي خلال الفترة الممتدة من نهاية أربعينات وخمسينات القرن الماضي).

«حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» (BDS

)، هي حركة عالمية مستَلهمة من حملة الحركة العالمية التي عملت بقوة في ثمانينات القرن الماضي على فرض المقاطعة، على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وتعميمها عالمياً، والتي ساعدت على إنهاء ذلك النظام.

وقد اتسع نطاق عمل حركة ال (بي دي إس) في الولايات المتحدة لدرجة أن ثلاثة من الأعضاء المنتخبين حديثاً في مجلس النواب الأمريكي، وهم بالمناسبة ثلاث نساء، يؤيدن الحركة بشكل صريح، وهن الأمريكية من أصول عربية فلسطينية رشيدة طليب الفائزة عن ولاية ميشيجان بدعم من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين، والأمريكية من أصول عربية صومالية الهان عمر الفائزة عن حزب المزارعين والعمال الديمقراطي بولاية مينيسوتا، والأمريكية من أصول بورتوريكية أليكساندرا أوكاسيو كورتيز التي دعمها حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين.. في ذات الوقت الذي أصبحت فيه مقاطعة الشركات «الإسرائيلية» في الأراضي المحتلة، تلقى دعماً أيضاً من قبل مواقع بعض المجموعات اليهودية مثل «حركة السلام الآن» والكاتب اليهودي الأمريكي بيتر بينارت الذي اعتقله جهاز «الشين بيت» العام الماضي لمشاركته في احتجاجات ضد «إسرائيل» في الضفة الغربية.

إنما بالمقابل، فإن هذه الحركة المتسعة تتعرض هذه الأيام، لحرب شعواء داخل الولايات المتحدة من قبل الصهاينة والمسيحيين الإنجيليين ومن الطاقم السياسي الحاكم في واشنطن. يائيير روزنبيرج، صحفي يهودي أمريكي يكتب في مجلة «تابلت ماجازين»، وهي مجلة إلكترونية يهودية أسستها منظمة «Nextbook

» اليهودية الأمريكية في عام 2009 (المنظمة نفسها أنشئت في عام 2003). بنيامين آرون شابيرو، صحفي وكاتب يهودي أمريكي آخر يعمل ضمن المعسكر الأمريكي المتصهين، بما في ذلك العمل سابقاً لدى شبكة «بريتبارت» الإخبارية التي كان يرأسها مستشار الرئيس ترامب للشؤون الاستراتيجية ومهندس خطته الانتخابية الرئاسية، اليميني المتطرف ستيف بانون.

الأول، روزنبيرج، انضم بكل وقاحة وعدوانية للهجوم البغيض الذي شنّه الثاني على عضو مجلس النواب الجديدة، الشابة أليكساندرا أوكاسيو كورتيز، متهماً إياها ب«معاداة السامية» بسبب صلاتها مع العديد من قادة مسيرة النساء اللائي يدعمن حملة «حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات». وبنيامين آرون شابيرو، هذا من يهود أمريكا الذين تحولوا إلى ذئاب مسعورة من شدة انزعاجهم من أنشطة هذه الحملة الشعبية المتنامية في الولايات المتحدة ضد «إسرائيل». أما بارون كازينوهات القمار في لاس فيجاس، شيلدون أديلسون، فقد أنشأ، في سياق «الهجمة الصهيونية المضادة»، «فرقة عمل المكابيين»، التي جمعت ملايين الدولارات لمحاربة ما يعتبره المسؤولون الصهاينة «تهديداً وجودياً لإسرائيل ونزع شرعية الدولة اليهودية» (الذي يشكله مناصرو حركة بي دي إس في جميع أنحاء العالم).

بهذا المعنى، فإن الأمريكيين صاروا مخيَّرين بين ديمقراطية بلادهم التي ينص دستورها على حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان، وبين السقوط الكامل لدولتهم في أحضان الدعم المجنون لدولة الأبارتيد في «إسرائيل».

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