حوار فني لفرقة الرقص اللندنية في «الغرفة الماطرة»

تقدم فرقة الرقص اللندنية الشهيرة ثلاثة عروض في الغرفة الماطرة بالشارقة، على طريقة وين ماكجريجوري الرمزية.

وبدأت العروض أمس، وتستمر حتى غد، ويبدو العمل الفني الذي صممه ماكجريجور ل«الغرفة الماطرة» أشبه بحوار تترجمه حركات الجسد، فتمتد الأيدي مستجدية الخلاص من ذلك المطر المنهمر من أعلى. وتتلون حركات الأجساد في تناغم وتواتر متصاعد، لتروي حكاية يصعب على العقل التدخل في تفاصيلها أو محاولة تلمس خطوطها، فهي مصممة لمخاطبة المشاعر فحسب، بكل الزخم الحسي الذي تصوغه منظومة الضوء والعتمة والمطر.

المقطوعة الموسيقية التي تقود العرض للملحن المعاصر ماكس ريتشر، وبراعة الراقصين الذين تناوبوا على احتلال منصة المطر، تجعل الراقص يكون وحيداً مستغرقاً في ذاته تارة، متمرداً بحركات جسده الاعتراضية، وتارة تجده متداخلاً بانسجام مفاجئ يفوق توقعات اللحظة مع روح أخرى تقترب فتُبدد وحشة الوجود.

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وتتناوب تلك الأرواح الراقصة بحضورها وغيابها، وشخوصها المختلفة في تركيبتها وحركاتها، فتارة نجدها تهلل للحياة مخاطبة المطر بلغة مستوحاة من حركات الطفولة، وتارة نجدها معاتبة معذبة، ومتمردة أيضاً.

وقدمت الفرقة العديد من العروض حول العالم في أكثر من 50 دولة، وأدت أكثر من 30 عملاً راقصاً تجريبياً بواسطة ماكجريجور. ويشارك في تقديم العروض في الغرفة الماطرة الراقصون ريبيكا باسيت جراهام، وكميل براشر، وجوردان بريدج، وبنيامين هولواي، ودانيلا نويجبوير، وجاكوب أوكونيل، وجيسيكا رايت.

وتعد الغرفة الماطرة أول مشروع فني دائم تنفذه مؤسسة الشارقة للفنون في عام 2018، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تعتزم المؤسسة إنشاءها في أرجاء الإمارة، والغرفة من تصميم استوديو «راندوم إنترناشيونال». ويتكون المشروع من مبنى يضم غرفة رئيسية تهطل فيها الأمطار بشكل مستمر، وتتوقف حيثما يخطو الزائر، وهي الأولى من نوعها في الإمارات والمنطقة.