حتى قمم الجبال

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ابن الديرة

«التعليم العادل هو أن توفر أفضل مستوى تعليمي للأطفال حتى لو سكنوا قمم الجبال».. «العلم أملنا الأكبر.. ولا عوائق يمكنها أن توقف طلابنا عنه»؛ جملة قالها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وهو يطلق موقع «مدرسة» الإلكتروني.

ألف قرية، ستتلقّى رسالة حياة وإصرار ومستقبل أفضل، من لدن محمد بن راشد، فهناك 5 آلاف فيديو تعليمي في العلوم والرياضيات لطلابها، سيتكفّل بها موقع «مدرسة»؛ لأن «نجاح مجتمعاتنا واقتصاداتنا ومستقبلنا له مفتاح واحد.. هو التعليم»، كما قال محمد بن راشد. والعدل أن يتلقّى كل الأطفال التعليم، مهما تكن الظروف.

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1.5 مليون طالب في غضون 3 أشهر، سيشاهدون 4 ملايين حصة تعليمية. والوسائل متاحة ومتوفرة، فهناك الحقيبة الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة بثّ المحتوى، ووحدات التخزين المحمولة؛ إنه صف تعليمي متكامل، يمكن نقله وتوفيره في أي بيئة من دون إنترنت أو كهرباء.

التعليم الإلكتروني هو المسار الأكثر فعالية لتمكين الطلاب العرب. والتعليم في العالم العربي هو الأمل الأكبر، ولا توجد عوائق يمكنها أن توقف طلابنا عن التعلم. وهو الحل المثالي للوصول إلى كل طالب عربي أينما كان، حتى لو كان في شواهق الجبال.

ستوفر «مدرسة» حلولاً تقنية نوعية تتغلب على تحدي عدم توفر الإنترنت في بعض المناطق، ومنها على سبيل المثال جهاز «مدرسة» اللوحي المحمّل مسبقاً بمحتوى المنصة التعليمي الذي تعمل بطاريته 8 ساعات على الأقل، وجهاز بثّ المحتوى التعليمي المتنقّل المخصص للمناطق النائية وتدوم بطاريته 8 ساعات أيضاً. ويبثّ المحتوى التعليمي عبر شبكة مفتوحة خاصة به في المناطق غير المتصلة بالإنترنت، كما يوفّر للطلاب موادّ تعليمية أخرى تشمل مجموعة من الكتب الإلكترونية والمحتوى الثقافي الذي يمكن تحديثه دورياً، ويصل مداه إلى 300 متر، وهو قابل للتوسيع بسهولة، ويمكن لأي شخص يحمل جهازاً ذكياً، الوصول إلى المحتوى والاستفادة منه.

ويمكن توفير محتوى «مدرسة» التعليمي، على وحدات التخزين الخارجية المحمولة «يو إس بي»، وتوصيلها بأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية؛ للوصول إلى المحتوى التعليمي، في حال عدم توفر الإنترنت.

مستقبل أولادنا بخير، وسيكون زاهراً زاهياً آمناً مُطَمئناً.. ما دامت إمارات الخير بعطائها وأيدي قادتها الممدودة حبّاً إلى كل البقاع.. وسيبقى «نجاح مجتمعاتنا واقتصاداتنا ومستقبلنا له مفتاح واحد: التعليم».. كما قال من ينشغل باله بسكان الجبال.

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