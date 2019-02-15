اليمن...طيران التحالف يعاود قصف محافظة عمران

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن طيران التحالف شن ثلاث غارات على مواقع في منطقة المجزعة بمديرية القفلة شمال غربي محافظة عمران.

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وأضاف أن الغارات الثلاث ترفع عدد الضربات الجوية للتحالف على مديرية القفلة بمحافظة عمران إلى 18 غارة خلال أقل من 24 ساعة.

وتأتي الغارات بالتزامن مع مواجهات بين مقاتلي جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقبائل القفلة في عمران، عقب رفضها مرور تعزيزات إلى مديرية كشر في محافظة حجة المحاذية لمحافظة عمران من الجهة الشرقية.

أما في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، نفذ طيران التحالف ثلاث غارات على منطقة الصوح في مديرية كتاف شرق صعدة، وذلك عقب ساعات من شنه 4 غارات على مديرية باقم شمال صعدة، وغارة على الطريق العام في مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة.