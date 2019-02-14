شكرا لقرائتكم خبر عن بشروط.. «الصحة» تمنح «بدل النفسية» لموظفي برامج التشغيل الذاتي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وافق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، على منح “بدل النفسية” لموظفي برامج التشغيل الذاتي.

وقالت مصادر مطلعة، إن الربيعة حسم الشكاوى المقدمة من موظفي مستشفيات الصحة النفسية على التشغيل الذاتي أمام المحاكم منذ سنوات، ووافق على منحهم البدل أسوة بزملائهم بوظائف الخدمة المدنية.

وأضافت المصادر، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات أمس (الأربعاء)، منها حصر مسميات الوظائف الصحية التي يخضع شاغلوها لبرامج التشغيل الذاتي، وتحديد مقدار البدل المستحق، وقصر صرف البدل النفسي على شاغلي الوظائف الصحية العاملين في مجمعات الأمل، ومستشفيات الصحة النفسية، والعيادات النفسية في المستشفيات العامة والتخصصية والمرجعية.

يُذكر أن حصر أعداد العاملين بين وجود 1567 موظفاً، وبلغت التكلفة التقديرية أكثر من اثنين ونصف مليون ريال شهرياً، فيما تم تكليف الإدارة العامة للموارد البشرية بحصر الموظفين المستحقين ومنحهم البدل، والنظر في وضع المكلفين في تلك المجمعات، سواء كانوا على برامج التشغيل الذاتي من خارج المجمع، أو من الخدمة المدنية، وذلك بتسوية أوضاعهم.

وأشارت المصادر؛ وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن شروط وضوابط الصرف، تتطلب أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل، وأن تكون الوظيفة معتمدة ضمن التشكيلات الإدارية المعتمدة، أن يزاول مهمات الوظيفة بصفة فعلية، ويوقف صرف البدل في حالة النقل، أو التكليف، أو الابتعاث، أو الإيفاد.