دراسة: انخفاض الوزن عند الولادة قد يزيد من مخاطر الاضطرابات النفسية

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن انخفاض الوزن عند الولادة يرتبط بخطر حدوث الاضطرابات النفسية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، حلل الباحثون بقيادة الدكتور "إريك بيترسون" ، دكتوراه من معهد كارولينسكا في ستوكهولم، بيانات 546894 طفل ولدوا بين عامي 1973 و 1998 لدراسة الارتباط بين نمو الجنين والتشخيص النفسي.

ووجد الباحثون أن انخفاض الوزن عند الولادة كان مرتبطاً بشكل كبير مع الاكتئاب والقلق والاضطراب ثنائي القطب وتعاطي المخدرات واضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط والتوحد.

جدير بالذكر أن أولئك الذين عانوا من انخفاض الوزن عند الولادة كانوا أكثر عرضة للتصنيف أقل من المتوسط ​​فى الأنشطة الرياضية من قبل معلمهم في سن الـ 13.

وأضاف الدكتور "أحمد الحكيم"، وهو باحث دكتوراه فى وحدة “MRC” للصحة والشيخوخة فى كلية لندن الجامعية، أن أولئك الذين لديهم انخفاض الوزن عند الولادة كانوا أقل من المرجح أن يشاركوا فى التمرين والرياضة فى مرحلة البلوغ.