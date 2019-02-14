ج: متلازمة النظر للكمبيوتر Computer Vision Syndrome هو مصطلح يستخدم لوصف جميع مشاكل العين أو الرؤية التي تحدث نتيجة لاستخدام الكمبيوتر لفترة طويلة، كما يشار إليها عادة باسم إجهاد العين الرقمي.
ويرى الباحثون أن حوالي 50٪ -90٪ من الأفراد الذين يعملون على شاشة الكمبيوتر تظهر عليهم على الأقل بعض الأعراض.س: كيف تؤثر أجهزة الكمبيوتر على الرؤية؟
ج: متلازمة رؤية الكمبيوتر (CVS) من الأمراض التى تصيبك فى العمل، ويحدث هذا بسبب الحركة المتكررة لعينيك في نفس المسار لفترات طويلة، عندما تنظر إلى الكمبيوتر باستمرار، لذا يجب أن تحرك عينيك ذهاباً وإياباً من الكمبيوتر إلى أشياء أخرى قد تحتاج إلى قراءتها أو كتابتها.س: ما الذي يسبب متلازمة رؤية الكمبيوتر ؟
من الأسباب الشائعة لمتلازمة رؤية الكمبيوتر:
عدم استخدام نظارات القراءة بانتظام.التقدم في السن.إضاءة ضعيفة.توهج الإضاءة على الشاشات الرقمية الخاصة بك.قرب المسافة بينك وبين الكمبيوتر.س: ما أعراض متلازمة رؤية الكمبيوتر؟
ج: العلامات والأعراض الشائعة المرتبطة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر هي:
-عدم وضوح الرؤية أو ضعفها.
-إرهاق العين.
-حرقان في العينين.
- جفاف العين.
-احمرار العين.
-الصداع.
-آلام الظهر أو الرقبة.س: ما علاج متلازمة النظر للكمبيوتر
من المهم زيارة طبيب العيون الخاص بك لإجراء فحوص دورية لمنع الرؤية من التدهور، ويمكن علاج هذه المشكلة باستخدام نظارات لارتدائها أثناء النظر إلى الشاشة.
- امنح عينيك استراحة على الأقل كل 20 دقيقة لمدة 20 ثانية.
-اضبط حجم الخط وسطوع الكمبيوتر حتى لا تضطر إلى ترهق عينيك كثيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هى متلازمة النظر للكمبيوتر؟ أسبابها وأعراضها وعلاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.